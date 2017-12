Diputada de En Comú carga contra Iglesias y rechaza hacer campaña por Domènech pero no deja su escaño del Congreso

Marta Sibina cree "absolutamente intolerable" que el líder de Podemos culpe a los independentistas de "despertar el fascismo"

La diputada de En Comú Podem y portavoz de Sanidad en el Congreso, Marta Sibina, ha anunciado este lunes que no va a hacer campaña a favor de la candidatura de Catalunya En Comú-Podem por entender que está incumpliendo su compromiso con la "revolución democrática" y por su equidistancia entre los independentistas y el Gobierno, y ha criticado también las posiciones de la dirección de Podemos que encabeza Pablo Iglesias. No obstante, no muestra su intención de dejar su escaño en el Congreso.