Diputada del PSOE se queja ante el Grupo Socialista de su enfrentamiento con Zaida Cantera en Twitter

La comandante retirada evita replicar a las acusaciones de su compañera, con quien se enzarzó por las primarias

La diputada del PSOE por Toledo Guadalupe Martín ha trasladado este martes a la reunión del Grupo Socialista el enfrentamiento que tuvo el pasado viernes con su compañera Zaida Cantera a través de Twitter afeándole ante el resto de parlamentarios sus críticas al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, unos reproches que han quedado sin respuesta por parte de la excomandante partidaria del exsecretario general Pedro Sánchez.

La bronca entre ambas estalló a finales de la semana pasada a raíz de un comentario de Cantera sobre la noticia de que el PSOE de Castilla-La Mancha, dirigido García-Page, había desvelado que en un cajón de la sede central del partido aparecieron, un día antes de la dimisión de Sánchez, unos formularios de afiliación "sin las oportunas garantías ni certificaciones".

La cúpula de los socialistas manchegos censuró que los 'sanchistas' no den explicaciones sobre esos formularios mientras exigen ahora a la Gestora del partido hablar del censo y de la paralización de casi 200 afiliaciones en Albacete, cuestiones clave para el proceso de primarias en el que se elegirá al próximo secretario general.

A VER SI TE CORTAS UN POQUITO

Refiriéndose al PSOE de Castilla-La Mancha, Cantera dijo que "algunos deberían mirarse en el espejo antes de criticar, y mirarse bien", un comentario que no gustó a Guadalupe Martín, quien le contestó: "A ver si te cortas un poquito, por favor. No faltes el respeto a nadie". La diputada 'sanchista' respondió a su vez que no se corta "nada en absoluto" porque no es "cínica" y que no había faltado a nadie al respeto.

La diputada de Toledo contraatacó preguntando a Cantera quién es ella "para criticar a un compañero secretario general y presidente", en referencia a Emiliano García-Page. "¿Como has acumulado tanto odio? Déjalo fuera del PSOE", le pidió, ante lo que Cantera replicó que era ella la que debía dejar "el sectarismo fuera del PSOE" y que tenía derecho a opinar como ciudadana y como militante.

Este martes, en la reunión del Grupo Socialista, Martín ha tomado la palabra para defender de nuevo a García Page y recriminar a Cantera sus críticas a un presidente autonómico de su propio partido. Además, ha incluido referencias al Ejército que, según han explicado a Europa Press asistentes a la reunión, no han gustado a Cantera.

REPROCHES SIN RESPUESTA

Martín ha terminado su intervención citando unos versos de Gabriel Celaya y poniendo en duda que todos los presentes conocieran al poeta vasco, lo que se ha interpretado como otra crítica a la exmilitar fichada por Pedro Sánchez para la lista del PSOE por Madrid en las dos últimas elecciones generales.

Sin embargo, la diputada por Madrid que se afilió recientemente al PSOE para poder apoyar a Sánchez en las primarias, ha preferido no 'entrar al trapo' y no ha contestado a las acusaciones de Martín, cuyas quejas tampoco han encontrado eco en ningún otro miembro del grupo parlamentario.