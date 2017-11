Diputados de JxSí dicen que Puigdemont les trasladó las supuestas amenazas de violencia

Diputados de JxSí en la última legislatura del Parlament han asegurado que fue el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, quien les trasladó en una reunión el 26 de octubre que el Estado había amenazado con utilizar la violencia si se implementaba la independencia de Cataluña.

El cantautor y cabeza de lista de la candidatura por Girona, Lluís Llach, ha relatado en un mensaje de Twitter este lunes que él asistió a la reunión: "No recuerdo si se usaron las palabras sangre o fusiles, no apunté nada, pero que al final de las conversaciones las personas reunidas entendimos que ya no se respectarían ni haciendas ni vidas, totalmente cierto".