Diputados de Unidos Podemos y ERC como Cañamero y Tardá reclaman ante la cárcel de Jaén la libertad de Andrés Bódalo

Diputados de Unidos Podemos y ERC como Diego Cañamero y Joan Tardá han reclamado este viernes ante la cárcel de Jaén la libertad de Andrés Bódalo, condenado a tres años y medio de prisión por agredir al que fuera teniente de alcalde de Jódar en una protesta de jornaleros en 2012.

Acompañados de parlamentarios andaluces de Podemos y de miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) han hecho igualmente un llamamiento a participar en la manifestación convocada el domingo en Jaén para pedir su liberación.

El portavoz parlamentario de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha trasladado la "solidaridad de los republicanos y republicanas catalanes" hacia Bódalo y ha enfatizado que "ha sido víctima de un juicio político" que, además, "contenía a nivel procedimental algunas anomalías que no dejan en buen lugar al mismo sistema judicial español".

Junto a ello, ha anunciado a la voluntad para, "junto al resto de fuerzas de izquierda y progresistas del Parlamento seguir reclamando al menos la concesión del indulto" con una iniciativa en la que instara a ello al Gobierno. "Al menos tenemos que ganar la batalla ideológica; que el sacrificio de Bódalo sirva para contribuir a hacer abrir los ojos a tantos ciudadanos que todavía no se han dado cuenta que estamos sufriendo un momento muy delicado puesto que se pone en jaque los mismos derechos civiles".

Por su parte, el diputado de Unidos Podemos Diego Cañamero ha valorado el respaldo "a nivel institucional" reflejado en este acto, algo en lo que también ha coincidido el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, al destacar que "se ha volcado la representatividad de gran parte de la izquierda" española. "Y hacemos un llamamiento a la Jaén y la Andalucía consciente que, en palabras de Miguel Hernández, que tanto creyó en los niños yunteros como Andrés Bódalo, que se levante brava", ha declarado.

Cañamero ha agregado que "es una tortura lo que se está haciendo" con un "sindicalista y jornalero que ha luchado durante mucho en favor de la gente que más lo necesitaba". Además, ha calificado de "insultante" que en la denegación del tercer grado penitenciario "digan que no está preparado para vivir en semilibertad. "Porque si Andrés sale a la calle, seguramente, va a seguir matando gente y, si no, pues se llevará los maletines llenos a Suiza o cualquier paraíso fiscal", ha ironizado.

A su juicio, Bódalo "no tiene que estar en la cárcel" y ha puesto de relieve "la contraposición" viendo, por ejemplo, "como en Madrid hay un apoyo a un señor venezolano que tiene detrás de sus espaldas 43 muertos y resulta que Andrés no se apoya siquiera el tercer grado", de ahí que haya apuntado que "estamos en una sociedad al revés".

CABEZA ALTA EN SU DEFENSA

La coordinadora general y portavoz parlamentaria de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha llamado igualmente a "salir a la calle" y a movilizarse porque "los derechos colectivos no son un delito en ningún caso". "Vamos a levantar la cabeza siempre muy alta en defensa de nuestro compañero porque es uno de los nuestros. Y no me refiero a que sea sólo de nuestra fuerza política, sino de aquellas personas que han resistido al desempleo y la precariedad", ha afirmado.

Tras aludir a su trayectoria frente a las "muchas cosas" que se han dicho "por parte de personas que no lo conocen", ha defendido su puesta en libertad al negarse también "al aprendizaje de que las consecuencias de la movilización, del señalarse, de pelear por los demás es asumir multas y prisión".

En este sentido, a los "más de 300 sindicalistas que están sufriendo penas de prisión y multas por una movilización de sentido común" que tuvo lugar especialmente al principio de los recortes, en los años 2011 y 2012, y no se resignaban "a que el Consejo de Ministros nos tuviera que andar quitando derechos que nos había costado décadas conseguir".

Respecto al procedimiento en sí, Rodríguez ha considerado que "ha habido un ensañamiento". "No hablo en este caso del poder judicial, sino de la parte acusatoria en su momento. Afortunadamente, ahora hay una moción aprobada por todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Jódar que apoyan la libertad de Andrés", ha comentado.

Al hilo, ha recalcado que "una cosa que como mucho se podía haber quedado en un juicio de faltas ha tenido unas consecuencias absolutamente desbordadas", al tiempo que ha hablado de "un interés político" en que ocurriera "en su momento, cuando estábamos en plena campaña para las generales y convenía criminalizar a un contrincante político".

En su opinión, lamentablemente, "no puede escandalizar a nadie" cuando se han visto grabaciones relacionadas con el Ministerio del Interior "donde todo indica que se ha estado actuando judicialmente o con los recursos del Estado contra opositores y adversarios políticos" o con "una Ley Mordaza que es un retroceso enorme en derechos y libertades democráticas".

De su lado, el diputado por Unidos Podemos Zaragoza Pedro Arrojo ha asegurado que "la honestidad y el sentido de la lucha va a primar sobre lo que es un castigo político y penalización de la protesta justa". "Ahí dentro quien tendría que estar gente poderosa que son los verdaderos responsables de la desgracia de millones de personas", ha dicho no sin lanzar un mensaje de apoyo a la familia de Andrés.

De ella, su hija, Lorena Bódalo, ha vuelto a lamentar que su padre esté en prisión "condenado por defender los derechos de los trabajadores" y ha expresado su gratitud por el apoyo "muy importante" de los parlamentarios andaluces y diputados. Igualmente, ha hecho un llamamiento para acudir a la manifestación que el domingo volverá a pedir la libertad de su progenitor. Partirá a las 12,00 horas desde la plaza de las Batallas. "Basta ya de tanta injusticia. Lo necesitamos cuanto antes con nosotros", ha subrayado.