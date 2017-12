Domènech no pactará con una ERC de la unilateralidad ni un PSC "que pacta con el PP"

"Puigdemont no puede volver a ser presidente después del 21-D"

Lo ha dicho en el desayuno-coloquio del Foro Primera Plana de 'El Periódico' al preguntársele por sus preferencias para pactar, y ha contestado que no pactará con esas dos formaciones si no cumplen esas premisas, aunque son las únicas a las que ha dado una posibilidad.

"No les une nada. No les une la política social, no les une la propuesta económica... ¿Qué les une? El 'no', y eso no soluciona nada, no construye nada y nos lleva al bloqueo", ha dicho sobre PP, Cs y PSC.