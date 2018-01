Domènech señala que el Gobierno se habría ahorrado 87 millones si hubiera dialogado con Cataluña

El líder de CatECP, Xavier Domènech, ha señalado este jueves que el Gobierno central se hubiera podido ahorrar un mínimo de 87 millones de euros si hubiera dialogado con Cataluña para abordar el proceso soberanista.

Domènech ha señalado que "viendo esta cifra, no es de extrañar que no la quisieran dar", y ha lamentado que ese haya sido el coste de no querer dialogar y de apostar --según él-- por la vía represiva.