Domènech insta a Rivera a "saber sumar" y ver que Cs no puede conseguir mayoría

Echenique añade que los 'comuns' tampoco respaldarán a Puigdemont

El diputado electo de CatECP Xavier Domènech ha instado al líder de Cs a "saber sumar" para comprobar que la suma de escaños de Cs, PSC, PP y CatECP --65 diputados-- no alcanza a los 70 diputados que agrupan las fuerzas independentistas de cara a conformar la Mesa del Parlament y un nuevo Govern.

Domènech ha replicado: "CatECP no ha pactado nada, construye oposición democrática. Para ello son básicas muchas cosas, la primera es saber sumar. Otros no saben ni hacerlo y sobreactúan desde la nada".

Cs planteaba una mayoría alternativa a los independentistas atendiendo a que ocho de ellos podrían no recoger su acta de diputado por estar en la cárcel o en Bruselas, y con cinco ausencias independentistas se podría producir un empate a 65 escaños en el Parlament que daría la victoria a los naranjas por ser la fuerza más votada en las elecciones, tal y como precisa el reglamento de la Cámara.

"Los partidos independentistas tienen 70 escaños. El resto tienen 65. No es que CatECP no quieran hacer presidenta a Arrimadas, es que es imposible. Pero Rivera piensa que eres idiota y no sabes sumar", ha reprochado a través de su cuenta de Twitter.