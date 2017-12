Domènech pide un pacto para cambiar Cataluña que permita cambiar toda España

Apela al millón de indecisos a apostar por su candidatura para construir desde el "consenso"

Ha imaginado un Ejecutivo catalán que gobierne para toda Cataluña "y no sólo para una parte, que no deje a nadie atrás", y se ha erigido como el único capaz de conseguirlo ante los partidos que considera que buscan la confrontación, por lo que ha llamado a que apoyen a los 'comuns' el millón de votos que las encuestas afirman que acudirán a las urnas pero que todavía no han decidido su opción de voto.