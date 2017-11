Domènech critica que la hoja de ruta independentista ha ido "cambiando sobre la marcha"

El diputado de EnComúPodem en el Congreso y candidato de los 'comuns' a las elecciones catalanas del 21 de diciembre, Xavier Domènech, ha criticado este lunes que la hoja de ruta del independentismo ha ido "cambiando sobre la marcha" y que no se han cumplido los pronósticos del Gobierno catalán cesado.

"Explicó una serie de cosas que no han sido así y que nos ha llevado a la unilateralidad, ya no con el Estado sino de cara al país", ha lamentado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press en la que ha recordado que la consellera de Enseñanza cesada, Clara Ponsatí, admitió el domingo que el Govern no lo tenía todo preparado para desplegar la República declarada en el Parlament.