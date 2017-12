Domènech dice que el independentismo no tiene "ninguna idea de cómo continuar" con el procés

El candidato de CatECP a las elecciones del 21 de diciembre, Xavier Domènech, ha acusado este martes a los partidos que conforman el bloque independentista de "erosionar" el catalanismo con su proyecto.

"No aportan nada para el futuro y están erosionando el proyecto básico del que salieron, que es el catalanismo", ha dicho en una conferencia-coloquio. Ha explicado que esas formaciones hablan de restituir la situación anterior a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero no aclaran "cómo piensan" hacerlo y no aportan propuestas para Cataluña en caso de poder gobernar.