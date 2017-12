Domènech dice que una victoria de CatECP es "el prólogo de echar" al PP del Gobierno

Apuesta por tener una hacienda "propia y solidaria" y celebra que el PSC lo apoye

Domènech está convencido de que en el 21-D la población catalana "dirá 'no' a los bloques, 'no' a la división, 'sí' a la fuerza, 'sí' al cambio y 'sí' a echar al PP aquí y allí".

"Viven tanto del marco plebiscitario, que es en este marco que hacen ver que son lo que no son. No son la alternativa porque son el pasado, son el 'establishment', los representantes de los grandes poderes que nos llevaron a la crisis", ha añadido.

Por eso, celebra que el PSC se sume a esta propuesta pero advierte de que la deben ejecutar los 'comuns': "Somos más garantía nosotros, que, cuando dijimos que no haríamos presidente a Rajoy, no lo hicimos; que estuvimos en contra del 155 y no a favor, porque hay otros que hacen todo lo contrario de lo que dicen".