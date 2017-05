Duran anuncia la creación de un partido con el legado de Unió pero que él no liderará

Pide al Estado que presente una propuesta para Cataluña por ser la parte más fuerte

El exlíder democristiano Josep Antoni Duran ha anunciado este lunes el nacimiento de un partido que recogerá "el legado de Unió; no solo el tema nacional, (también) la socialdemocracia", aunque él no lo liderará porque dice que no volverá a la primera línea política.