EA pide que no se transfiera a Euskadi la gestión de la Seguridad Social "mutilada" ni se renuncie a "una caja vasca"

Lamenta que las pensiones de los vascos "las haya estado gestionando Madrid, sabiendo la de veces que ha metido la mano en la caja el PP"

Ruiz de Egino ha afirmado que no contempla la posibilidad de que haya "una transferencia mutilada" porque "significaría, de nuevo, una falta de respeto al pueblo". "Si tenemos derecho a una transferencia completa, no tienen por qué darnos una mutilada. No sé qué palabra puede definir que, 'si es mío, es mío al cien por cien, no es ni en parte, ni en plazos'", ha asegurado.