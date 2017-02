Los partidos vascos, salvo EH Bildu, censuran las críticas de Otegi a la Ertzaintza, pero no logran acordar una condena

PNV, Podemos, PSE y PP coinciden en reprochar al líder de Sortu que dijera que la Policía autonómica "también ha matado"

Los grupos del Parlamento vasco, salvo EH Bildu, han coincidido en criticar las afirmaciones de Arnaldo Otegi acerca de la Ertzaintza -- sobre la que el líder de Sortu aseguró el pasado noviembre que "también ha matado"--, aunque no han logrado acordar una resolución institucional de reproche a esas manifestaciones.

El pleno de la Cámara autonómica ha debatido este jueves una iniciativa del PP para rechazar unas afirmaciones efectuadas por Otegi el pasado 11 de noviembre. El secretario general de Sortu afirmó entonces que en Euskadi no sólo ha asesinado ETA o el GAL, sino que "también han matado" la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza.

El PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE han coincidido con el PP en las críticas a las declaraciones del dirigente soberanista, aunque han cuestionado la pertinencia de que el Parlamento deba aprobar una resolución para condenar las palabras de una persona que no tiene responsabilidad institucional alguna.

De esa forma, la propuesta del Partido Popular ha sido rechazada con el voto en contra del resto de formaciones. En su lugar, se ha aprobado una enmienda del PSE-EE, que ha recabado el apoyo del PNV. El texto de los socialistas, que ha recibido el voto en contra del PP y la abstención de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, defiende la conveniencia de seguir impulsado el reconocimiento institucional de "todos los colectivos que durante años sufrieron el terrorismo".

En el transcurso del debate, el parlamentario del PNV, Iñigo Iturrate, ha denunciado que las afirmaciones que efectuó el líder de Sortu son "insultantes", y que, además, "falsean la realidad". No obstante, ha señalado que "no corresponde al Parlamento" aprobar un pronunciamiento oficial contra las declaraciones que pueda hacer un político que no ocupa cargo institucional alguno.

Iturrate ha destacado que el PNV condena la violencia "venga de donde venga", pero ha lamentado que Otegi pretendiera "meter todo dentro del mismo saco".

"RELATO FALSO"

Desde EH Bildu, Julen Arzuaga ha resaltado que, con sus palabras, Otegi tan sólo trató de poner de manifiesto el "relato falso" de aquellos que aseguran que las únicas víctimas que hay en Euskadi son las de ETA.

Arzuaga ha recordado que también existen otros "listados" de víctimas, como algunos que han sido elaborados por encargo del propio Gobierno vasco. De hecho, un estudio encargado por el Ejecutivo autonómico en 2013 cifra en 1.004 las personas muertas por vulneraciones de derechos humanos relacionadas con lo que se califica como el "caso vasco", de las que 94 corresponderían a las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE); 837 a ETA y 73 a grupos parapoliciales y de extrema derecha.

El portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha lamentado que los debates de la Cámara vuelvan a centrarse en la disputa por el "relato" de lo ocurrido en Euskadi en los últimos decenios.

Además, tras subrayar que su grupo "no comparte" las opiniones de Otegi, ha reclamado el reconocimiento y reparación de todas las víctimas "sin excepciones", por lo que ha emplazado al PP a retirar el recurso presentado por el Gobierno central contra la normativa vasca de víctimas policiales.

"MANTO DE OLVIDO"

Por parte del PSE-EE, Jose Antonio Pastor ha acusado a Otegi de tratar de desviar el "foco" sobre "la que ha sido la principal tragedia de este país, que ha sido ETA"; una actitud con la que pretende extender "un manto de olvido". Además, ha pedido a EH Bildu que, más allá de "gestos" como la asistencia a homenajes a víctimas de ETA, dote de "contenido" a esos posicionamientos y condene el terrorismo de la banda.

Nerea Llanos (PP) ha lamentado que la propuesta de su grupo no haya sido aprobada, y ha denunciado que lo dicho por Otegi es "inadmisible". Llanos ha acusado al líder de Sortu de "equiparar" a ETA con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre las que ha asegurado que son un "pilar" fundamental para "la defensa de los derechos humanos". Todo ello, según ha dicho, responde al objetivo de la izquierda abertzale de "blanquear" su pasado de "connivencia" con la banda.