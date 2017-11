ERC dice que el Gobierno catalán no estaba preparado para una República con "violencia" del Estado

Mantiene la independencia como objetivo y no cree que Puigdemont recule en sus postulados

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha dicho este lunes que la República declarada desde el Parlamento catalán no se llegó a implementar nunca porque el Gobierno regional no estaba preparado para "la violencia" del Estado.

"El país y el Govern no estaban preparados para hacer frente a un Estado autoritario y sin límites a la hora de aplicar la violencia. El Govern tenía una línea roja, que era la de la no violencia", ha expuesto en rueda de prensa tras reunirse la dirección del partido.

ERC defiende que la Generalitat hubiera implementado una República si no hubiera violencia, pero asegura que el Gobierno catalán tenía indicios de que el escenario no sería pacífico: "Ante las pruebas claras de esta violencia, decidimos no traspasar la línea roja".

Ha alegado que la costumbre de poner plazos no ha ayudado especialmente al proceso soberanista: "No es un tema de calendarios. No renunciaremos a nuestros principios. Continuaremos trabajando por lo mismo. Nuestro objetivo es la independencia y mantendremos siempre la línea roja de la no violencia".