ERC celebra que Podemos y En Comú recurran el artículo 155, pero lamenta que no le inviten a sumarse

El portavoz de Esquerra Republicana, Joan Tardà, ha celebrado que Unidos Podemos y En Comú vayan a llevar al Tribunal Constitucional la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Carta Magna, pero ha lamentado que su formación no haya sido invitada a sumarse al recurso.

Eso si, Tardà ha dicho no entender que Unidos Podemos y En Comú hayan "tardado tanto" en tomar la decisión de recurrir y ha insinuado que había división de criterio en el grupo confederal: "Me consta que había opiniones distintas, pero como no nos gusta que se metan en nuestra casa, no nos metemos en eso", ha comentado.