ERC reitera su apoyo a Puigdemont pero no concreta si avala investirlo a distancia

El diputado de ERC en el Parlament Raül Romeva ha reiterado este viernes su apoyo a que Carles Puigdemont sea reelegido presidente de la Generalitat, pero ha mantenido la incógnita sobre si su partido avala o no que sea investido a distancia por medios telemáticos.

Lo ha explicado en rueda de prensa desde el Parlament tras reunirse con el nuevo presidente de la Cámara, Roger Torrent, al que ha transmitido formalmente que ERC no presentará candidato propio y que apoyan al de JuntsxCat por haber sido "la lista del ámbito republicano más votada".

Romeva ha dicho que con Torrent sólo ha hablado de su apoyo a Puigdemont pero en ningún caso de cómo invertirlo: "No hemos hablado de la investidura técnicamente de ningún tipo. Hemos explicado que no proponemos un candidato porque apoyamos al de JuntsxCat. El resto no nos toca a nosotros decidirlo".