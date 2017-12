ERC admite lo complicado de elegir presidente a un encausado, pero pregunta que hará el Gobierno si es el votado

El portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardà, ha admitido este miércoles la complicación que puede suponer elegir a un futuro presidente de Generalitat de Cataluña encausado, pero se ha preguntado qué hará el Gobierno de Mariano Rajoy si resulta ser el más votado.

Ese día se sabrá, ha dicho, si los catalanes corroboran que Puigdemont y Junqueras son el "diablo", como piensa el Estado, o no. A su juicio, si los independentistas catalanes ganan las elecciones, el Ejecutivo deberá decidir si permanece instalado en esta "gran e injusta anomalía" que "retrata" el sistema democrático español.

Y no ha querido anticipar Tardà si ERC apoyará la investidura de Puigdemont en caso de ganar los comicios porque ha señalado que no puede predecir lo que ocurrirá el próximo día 21. Ahora bien, ha recalcado que su candidato es Junqueras, de quien ha lamentado una vez más que no pueda estar por las calles catalanes haciendo campaña.