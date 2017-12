ERC reivindica la inmersión y avisa a los detractores: "La escuela catalana no se toca"

La candidata número de ocho de ERC por Barcelona, la independiente y escritora Jenn Díaz, ha reivindicado este miércoles el modelo de inmersión lingüística de Cataluña y ha lanzado un advertimiento a sus detractores: "El modelo es de éxito. La escuela catalana no se toca ni se tocará y la defenderemos hasta que haga falta".

Lo ha dicho en un acto de campaña desde el Instituto de Enseñanza Secundaria El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), que según ha explicado la candidata, fue el colegio electoral que tenía asignado en el referéndum del 1 de octubre, pero al que no pudo acudir por los impedimentos que puso el Gobierno central.

Díaz se ha definido como un caso paradigmático del éxito de la inmersión: "Una persona como yo, castellanohablante y de orígenes extremeños y andaluces, hoy en día es escritora en lengua catalana y castellana y, si no pasa nada, será diputada".

"Les asusta una sociedad diversa que piensa por sí misma porque ya no podrán gobernar con mentiras", ha zanjado Díaz, que también ha explicado que, el hecho de que sea un éxito, no implica que el modelo no tenga mejorar y asumir nuevos retos de futuro.