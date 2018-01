ERC y las entidades soberanistas se movilizan este jueves en Madrid y Barcelona para apoyar a Junqueras

La decisión del TS sobre Junqueras marcará las negociaciones para la investidura

Una posible excarcelación de Junqueras tendría una "gran influencia" en estas negociaciones, argumentan, como por ejemplo que el líder de ERC podría participar directamente en ellas, algo que no puede hacer actualmente.

ERC propuso tras las elecciones que Junqueras fuera el presidente si Puigdemont decidía no volver; ahora asegura que no tiene otro candidato que no sea Puigdemont, pero pide que éste aclare cómo quiere ser investido ante el obstáculo que supone estar en Bélgica.