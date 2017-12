ERC avanza que, si gana, trabajará para "construir la República" y para abrir un "diálogo bilateral" con España

El PDeCAT asegura querer "relaciones fraternales" con el resto de España

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha asegurado este martes que si su formación se alza con la victoria en las elecciones catalanas del 21 de diciembre harán lo que pone en su programa electoral, es decir, trabajar para "construir la República" y para intentar abrir un "diálogo bilateral" con el Gobierno español que "permita debatir todo lo que hasta ahora no se ha podido debatir".

Así lo ha explicado Tardà en declaraciones en el Congreso, donde ha insistido en que el objetivo de su formación es ganar las elecciones y que el independentismo tenga mayoría tanto en escaños como en votos, admitiendo que esto último "no es un reto fácil".

"De entrada lo que haremos es ser muy funcionales y diligentes en el Gobierno para ir acumulando fuerzas en la construcción de la República y también dirigirnos al conjunto de la sociedad española, de la comunidad internacional, y del Gobierno español para que podamos establecer un diálogo bilateral para poder debatir todo lo que no se ha podido debatir porque el Reino de España optó por la vía autoritaria", ha dicho.

Tardà ha añadido que si los independentistas no suman mayoría, el 'procés' no quedará deslegitimado "en absoluto" --en este punto ha recordado que si antes sumaban el 14% ahora rondan el 50%--, pero ha reconocido que, de no salir victoriosos, tendrán que seguir "picando piedra, como siempre".