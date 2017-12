ERC descarta un tripartito con PSC: "No pactamos con carceleros ni expoliadores"

Rufián niega que ERC sea unilateral: "Unilateral es querer que te gobiernen carceleros"

El número 3 de ERC, Raül Romeva, ha llamado a la movilización del voto soberanista, alertando de las consecuencias de que ganaran partidos no soberanistas: "El 155 no dudará en absoluto en destruir la cohesión social y las libertades fundamentales. Como el 155 no duda, nosotros no nos podemos permitir el lujo de dudar".