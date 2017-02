Echenique acusa a Errejón de mentir tras utilizar la figura de Pablo Iglesias en su campaña

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha acusado al secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, de mentir tras utilizar a la figura del secretario general del partido, Pablo Iglesias, en el arranque de su campaña.

Errejón ha dado el pistoletazo de salida de su campaña de cara al Congreso de Vistalegre 2 en un acto que ha estado presidido por un cartel en el que este aparecía abrazado a Iglesias. En el transcurso del acto, el secretario político del partido ha afirmado que "a la gente no hay que obligarla a elegir, que nos puede tener a todos y nos puede tener juntos".

Ante estas declaraciones, Echenique ha recalcado, a través de un mensaje en su canal de Telegram, que "no está bien engañar a los inscritos a Podemos" y ha afirmado sentirse en la obligación de desmentir las declaraciones de Errejón, ya que Iglesias ha anunciado en repetidas veces que "si sus propuestas políticas y organizativas y su lista a la dirección no son las más votadas, no seguirá la frente de Podemos".

"Es sencillamente falso que sea posible un resultado en el que Pablo Iglesias siga liderando Podemos con el equipo y el proyecto de una candidatura que no es la suya. Este resultado es imposible y todo el mundo lo sabe", ha añadido Echenique.

Así, Echenique ha afirmado sentirse "sorprendido" porque la candidatura de 'Recuperar la Ilusión' arrancase vendiendo como su objetivo "en la Asamblea Ciudadana algo que no va a ocurrir".

"Creo que un elemento clave y un requisito de salud democrática es no engañar a los votantes respecto de los efectos de su voto y por eso aprovecho la oportunidad para ser enormemente claro en esto", ha añadido.

Por otro lado, ha subrayado que votar por el equipo de Errejón y a sus documentos, algo que es "respetable y muy legítimo", significa apostar porque Pablo Iglesias deje de liderar Podemos.

"Cualquiera puede votar, obviamente, lo que más le guste y yo defenderé públicamente que cada uno tenga su opción, pero es crucial saber que los efectos del voto son los que son y esto no son opiniones mías sino hechos", ha asentido Echenique, tras afirmar que "si alguien cuenta lo contrario, estará mintiendo".

Errejón ha negado que quiera disputarle el liderazgo a Iglesias, ya que no presenta candidatura a la Secretaría General, y defiende que lo que está en cuestión es "el rumbo político". Por ello, ha decidido llevar a hasta el final la defensa de las ideas que cree "mejores" para refundar el partido, rechazando que ello suponga desafiar al líder.

Desde hoy, los alrededor de 455.000 inscritos llamados a votar hasta el mismo día 11 tienen en sus manos en futuro del partido, en una votación que Iglesias ha planteado como un plebiscito "entre dos equipos y dos liderazgos, con ideas distintas plasmadas en documentos", es decir, una "elección fundamental" entre él y Errejón.

La votación es telemática, como todas las que ha hecho hasta ahora la formación, y consta de seis partes diferenciadas e independientes: los cuatro documentos que fijarán el nuevo rumbo del partido --político, organizativo, ético y de igualdad--, las listas al Consejo Ciudadano Estatal, y la Secretaría General, en este orden.

Es decir, Iglesias podría ganar la votación a secretario general pero, al mismo tiempo, perder la del documento político u organizativo. Sería este el escenario en el que el líder dimitiría, aunque no dejaría de formar parte de la dirección, ya que ha decidido ocupar el primer puesto de su lista al Consejo Ciudadano Estatal.