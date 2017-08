Echenique pide a Fachin dejar a un lado "el ping-pong" de acusaciones porque "la gente no lo entiende"

Constata una visión "completamente opuesta" a la de Podem sobre los 'comuns' y diferencias "de matiz o de fondo" sobre el 1-O

La dirección estatal de Podemos ha pedido a su líder en Cataluña, Albano Dante Fachin, acabar con el "ping-pong" de acusaciones en los medios de comunicación porque sus diferencias "de matiz o de fondo", o incluso sus "visiones completamente opuestas" sobre algunos temas, ya han quedado claras, y "la gente no entiende" la disputa. Por ello, creen que es mejor continuar el debate en los órganos del partido.

En cuanto al primer asunto, Echenique ha reconocido que existen diferencias que pueden ser "de matiz o de fondo" con Podem, que aboga por "apoyar de manera clara la consulta", mientras que en la dirección estatal no lo ven "tan claro". Es decir, discrepan en el grado de apoyo, pero ambas direcciones tienen claro que la del 1-O "no es un referéndum vinculante porque no tiene garantías".