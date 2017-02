Echenique se planteará su "lugar" orgánico tras Vistalegre II "de una manera participada" si lo tiene que hacer

El secretario estatal de Organización de Podemos y secretario general de la formación morada en Aragón, Pablo Echenique, se planteará su "lugar" en este partido tras la Asamblea de Vistalegre II, que se celebra este fin de semana, "no a título personal", sino "de una manera participada y colectiva", si lo tiene que hacer.

En declaraciones a los medios de comunicación, Echenique ha aludido así al principio 'una persona, un cargo' orgánico, que quieren implantar el secretario Político y aspirante a la Secretaría General, Iñigo Errejón, y el actual líder, Pablo Iglesias, en cuya lista concurre el dirigente aragonés.

"Me gusta no avanzar escenarios y no tomar decisiones antes de hablarlas con mis equipos y, más ampliamente, con la gente", ha dicho, explicando que si tiene que elegir lo hará "hablando con el Grupo --Parlamentario de las Cortes de Aragón--, el Consejo Ciudadano, los Círculos, con mi equipo de Organización estatal", siempre "pensando dónde aporto más y dónde puedo ayudar mejor a que cambiemos la sociedad".

Ha recordado que "no hemos votado y de eso dependen un montón de cosas", recalcando que "no hemos tenido tiempo de hablar del después de Vistalegre de una manera participada y colectiva".