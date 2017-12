El presidente de Ecuador dice que Assange se ha comprometido por escrito a no inmiscuirse en Cataluña

Moreno transmitió al Rey y a Rajoy su receta para las crisis: mirar menos al pasado y más al futuro

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha afirmado este martes que el ciberactivista Julian Assange, refugiado desde hace cinco años en el embajada ecuatoriana en Londres ha firmado un "compromiso" de no inmiscuirse en la crisis desatada en Cataluña por el referéndum secesionista del 1 de octubre porque "su condición de asilado no le permite opinar" sobre la política ecuatoriana ni de países amigos.

Moreno también ha opinado que España no es una democracia consolidada porque "no hay en el mundo ninguna que lo sea": "Qué aburrido, no habría nada que hacer", ha dicho, antes de añadir que España es una democracia "linda", de gente "afectuosa y hospitalaria". "Acóstumbrémonos a la idea de que no somos perfectos", ha remachado.