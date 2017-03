Eduardo Madina (PSOE): "Recuerdo haber ganado encuestas y perdido el Congreso"

El diputado del PSOE Eduardo Madina ha advertido este viernes que recuerda haber ganado "todas las encuestas y perdido el congreso". Lo ha hecho en rueda de prensa en Avilés, donde ha participado en una conferencia invitado por la agrupación socialista local y en la que, aunque no se ha referido a Pedro Sánchez, sí le ha mandado varios mensajes.

Madina no ha querido valorar quién debe dirigir el PSOE a partir del próximo congreso federal y ha reconocido esperar "que haya más candidatos". También ha dicho que el de ahora es diferente al anterior, que ganó Pedro Sánchez.

El diputado socialista ha insistido en que el PSOE necesita "mirar al futuro" y superar la crisis de la que vienen. "Tenemos que salir unidos, con capacidad para ganar las elecciones y teniendo claro que el partido nunca va a poner por delante el proyecto de nadie", ha manifestado.

Y ha hablado de su propia experiencia: "No gané y pedí a todos que trabajaran por el PSOE. Estuve dos años y pico sin dar una rueda de prensa ni entrevistas, creí que tenían que hablar otros y que fue un buen comportamiento", ha dicho como mensaje para quien no salga vencedor en junio.

HALAGOS A JAVIER FERNÁNDEZ

Aunque espera más candidaturas no cree que una de ellas pueda ser la del presidente asturiano y presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández. "No le he oído que tenga ganas", ha comentado, añadiendo que le gusta "como secretario del PSOE en Asturias, como presidente del Principado y como presidente de la gestora".

Ha tenido palabras de afecto hacia Fernández: "Es mi principal referente en el partido. Si tengo que mirar con unos ojos que no sean los míos lo hago con los suyos". "Con el paso del tiempo veremos lo que ha significado, todo lo que ha aportado en positivo y los fuegos que ha apagado", ha alabado su labor en la Gestora.