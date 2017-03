Egibar dice que no es "nada improbable" que el PNV rechace las Cuentas de Rajoy pese a que haya acuerdo en Euskadi

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, ha asegurado que, con su disposición a llegar a un acuerdo presupuestario con el Gobierno autonómico, el PP ha logrado situarse "en el centro de la pista" política pese a ser "electoralmente residual". Además, ha advertido de a pesar de este acercamiento en Euskadi, no es "nada improbable" que el PNV vote en contra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que pueda presentar el Ejecutivo central.

Egibar, en declaraciones a los medios de comunicación en Vitoria, ha considerado que con su voluntad de llegar a un acuerdo sobre el Proyecto de Presupuestos de Euskadi, el PP pretende contribuir a lo que para esa formación es "un interés superior", que consistiría en tratar de facilitar la aprobación de los Presupuestos Generales en el Congreso de los Diputados.

El representante del PNV ha indicado que con su posición en Euskadi, el Partido Popular estaría tratando de acercarse a la formación nacionalista, que puede resultar "potencialmente decisiva" en el debate sobre los PGE.

No obstante, ha advertido de que el acercamiento de ambas formaciones respecto a las Cuentas vascas no "acerca" un posible acuerdo sobre los PGE. De hecho, ha advertido de que no es "nada improbable" que el PNV acabe "diciendo no" al Proyecto de Presupuestos que pueda plantear el gabinete de Mariano Rajoy.

Incluso de producirse esa situación -ha indicado- el PP vasco habría hecho una buena "inversión", dado que de ser la última fuerza del Parlamento autonómico, habría pasado a situarse "en el centro de la pista", junto al PNV y el PSE-EE, formaciones que sustentan al Gobierno vasco.

"RÉDITO POLÍTICO"

Egibar ha subrayado que con su actitud, el Partido Popular está logrando un "rédito político", y ha lamentado que EH Bildu y Elkarrekin Podemos, formaciones que tienen una mayor representación parlamentaria pero que descartan apoyar las Cuentas vascas, no han "advertido" esa situación.

"El PP, nos guste o no, se ha situado en el centro de la pista. ¿Qué va a decir el Gobierno? ¿Qué no quiere su abstención? ¿Qué quiere que reclame la devolución de los Presupuestos?", se ha preguntado.

El portavoz parlamentario del PNV ha destacado que los populares están "jugando una partida" y que, pese a ser "electoralmente residuales", están logrando situarse "en el centro de la pista".