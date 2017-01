Egibar cree que hay que promover "iniciativas concretas" en el Congreso para lograr el acercamiento de los presos

PSE dice que el acercamiento podría facilitar que ETA anuncie su disolución y PP insiste en que se mantenga la dispersión

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, cree que hay que promover "iniciativas concretas", sobre todo en el Congreso de los Diputados, para lograr el acercamiento de los presos de ETA y el fin de "la excepcionalidad" en la política penitenciaria. Además, ha destacado que "faltan piezas en el puzle", como una reflexión autocrítica de ETA y de "actores políticos de la izquierda abertzale", para que los jeltzales puedan participar oficialmente en la manifestación por los reclusos convocada por Sare este sábado en Bilbao.

En declaraciones realizadas en la tertulia 'El Parlamento de las ondas' de Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Egibar ha afirmado el PNV no participa en la marcha "como sigla o formación política", pero es partidario del acercamiento de presos y del fin de la dispersión.

En este sentido, ha recordado que los jeltzales promueven "la derogación de toda la excepcionalidad que inspira y desarrolla la política penitenciaria" y creen en "la aplicación flexible" del reglamento penitenciario a los presos enfermos graves o incurables. "Estamos también en contra de que se castigue injustamente a los familiares", ha añadido.

No obstante, ha apuntado que su partido piensa que "ETA también tiene que hacer su propia reflexión autocrítica, no delegando la responsabilidad en los presos". "Hay actores políticos de la izquierda abertzale que también pueden hacer lo propio, juzgando, desde la perspectiva política, si se quiere, no tanto desde la estricta y puramente ética, pero hablar de lo que ha sido el reciente pasado", ha manifestado.

Por ello, ha dicho que "toda esa serie de pronunciamientos quizá no pueden producirse a la vez, simultáneamente, pero es evidente que faltan piezas de ese puzle para que el PNV pueda participar directamente". Además, ha indicado que, para que se modifique la política penitenciaria, hay que promover "iniciativas concretas aquí y, sobre todo, en el Congreso de los Diputados".

"LA MAYOR MOVILIZACIÓN"

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha considerado que la marcha que recorrerá hoy las calles de Bilbao por los presos de ETA "es muy importante", ya que es la "mayor movilización que se celebra en este país cada año".

A su juicio, "hay un ensanchamiento progresivo de la base social que piensa que la dispersión tiene que finalizar". En este sentido, cree que han sido "muy interesantes" las declaraciones de la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, al abogar por el acercamiento de los presos.

Casanova ha apuntado que "la política de dispersión, como tal, debe finalizar sin ningún tipo de condicionamiento porque supone una vulneración de los derechos humanos y no puede existir ningún tipo de justificación para mantener su vulneración".

A su juicio, hay una "serie de medidas de excepcionalidad que tienen que tener fin de forma inmediata e incondicional y que no pueden someterse a ninguna otra contrapartida" porque "es entrar en un chantaje con los derechos humanos".

"Otra cuestión es un escenario en el que se solicitara la liberación de todos los presos, que se puede hacer de forma legal. Por ejemplo, si se aplicara a los presos la misma política penitenciaria que se aplicó al general Galindo, todos podían estar en la calle con un tercer grado y más", ha añadido. En este contexto, sí cree que "eso podría estar sujeto a una cierta negociación, debate o contraprestación".

El portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos y secretario de Organización de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha subrayado que su posición sobre el alejamiento de los reclusos "es clara" porque "va contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad". Por ello, cree que el acercamiento se debe producir "sin condiciones". "No es una política que tuviera ningún tipo de justificación cuando ETA mataba y ahora que ETA no mata mucho menos todavía", ha explicado.

No obstante, ha señalado que Podemos no acude como partido a la manifestación convocada por Sare, aunque sí a título particular su secretaria general, Nagua Alba, porque "todavía faltan algunas cosas" que consideran que deberían darse como "el reconocimiento del daño causado por las personas presas" para avanzar en el proceso de paz y en la justicia restaurativa que su formación defiende.

En este sentido, ha apuntado que "ojalá se den el próximo año las condiciones políticas para que Podemos se pueda adherir como partido político a la marcha", pero, de momento, ha dejado libertad a sus militantes para que los que deseen acudan a la movilización.

EL PSE, POR EL ACERCAMIENTO

El parlamentario del PSE-EE Eneko Andueza ha recordado que la petición del acercamiento de los presos por parte de Mendia "se ha tomado con cierta sorpresa o como una cuestión novedosa", pero ha recordado que es "una reivindicación" de los socialistas vascos "de hace tiempo".

"El propio lehendakari Patxi López lo ha hecho en innumerables ocasiones, incluso en algún debate de política general porque siempre hemos creído que el acercamiento de los presos es posible y factible, sin vulnerar ningún tipo de cuestión legal", ha indicado.

A su juicio, para ello, hay instrumentos que contempla la propia Ley y ha señalado que es "positivo que esos presos estén cerca de una realidad social que van a vivir el día después de que salgan de la cárcel". "Ese alejamiento, a día de hoy, habida cuenta de las circunstancias políticas y sociales que estamos viviendo, no tiene ningún sentido", ha dicho.

No obstante, el PSE-EE no entiende que se dan las circunstancias para que pueda participar en la marcha de este sábado en Bilbao, aunque comparta la petición del fin de la dispersión. Además, ha emplazado al PP a dejar al margen "complejos" como ya hizo "en circunstancias más complicadas cuando ETA estaba matando".

"El Gobierno del PP, no sólo acercó a presos teniendo a Ortega Lara secuestrado por ETA, sino que incluso se produjeron excarcelaciones en la época del Gobierno de Aznar", ha añadido, para recordar las nuevas circunstancias que se viven "con el cese definitivo de la violencia de ETA decretado hace cinco años" con el final definitivo de la banda "a la vuelta de la esquina". Por ello, considera que quizá el acercamiento también pueda ser "esa pista de aterrizaje para que anuncie su disolución definitiva".

CONTINUIDAD DE LA POLÍTICA PENITENCIARIA

La portavoz del PP vasco y parlamentaria, Laura Garrido, considera que no hay motivos para modificar la política penitenciaria y ha recordado que la dispersión fue diseñada para evitar "el control férreo de ETA sobre sus presos". "En la medida en que ETA no se ha disuelto, ese control se sigue ejerciendo. Por eso me sorprende la posición del PSE", ha añadido.

En esta línea, ha dicho que los socialistas "están inundados últimamente de muchos complejos, quizá motivado porque no encuentra su lugar y están inmersos en una crisis interna bastante acuciante".

"El que actúa motivado por complejos es el PSE-EE que claramente ha claudicado en la defensa de sus posiciones", ha indicado, para recordar que la política de dispersión se realizó bajo el mandato socialista y fue apoyado por el PNV "porque se entendía que era lo mejor para que los presos no fueran controlados por ETA".

Por ello, ha afirmado que la banda "sigue existiendo y no ha anunciado su disolución", por lo que la política de dispersión "sigue teniendo sentido".

Además, ha recordado que la manifestación de Sare está "claramente vinculada a planteamientos partidistas de la izquierda abertzale" y ha reprochado que dirigentes de Podemos se sumen, aunque tampoco le extraña "a tenor de las declaraciones que sobre política penitenciaria" y sobre ETA realizadas por Pablo Iglesias.