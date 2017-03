Egibar reclama "altura de miras" y "dejar hacer" ante el anuncio de ETA de que se desarmará el 8 de abril

Dice que también tiene que haber una "vía de disolución programada" de ETA y vería un "error" otorgar "categoría política" a una ETA desarmada

El portavoz del PNV, Joseba Egibar, ha reclamado "altura de miras" y "dejar hacer" al Gobierno central ante el anuncio de que ETA se desarmará el 8 de abril, una petición, que, según ha apuntado, le ha realizado el lehendakari, Iñigo Urkullu, al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, en contactos que han mantenido ambos mandatarios.

En declaraciones a Radio Euskadi, Joseba Egibar ha confirmado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, mantuvo contactos con el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, tras ser preguntado por las informaciones que publican que Urkullu se reunió el pasado martes en la Moncloa con Rajoy.

"No estoy en el secreto de la conversación, pero la intencionalidad es ésa, dejar hacer y estar a la altura de las circunstancias para que cinco años y medio después de que una organización decida dejar las armas y que no sepa o no acierte o no se le deje desarmar es una historia que, con el transcurso del tiempo se demuestra que ha estado mal gestionada", ha apuntado.

Egibar ha indicado que en el proceso de desarme de ETA ha habido "una especie de cruce de modelos de desarme" y el inicialmente previsto por parte de la banda armada y que partía de una "relación con las instituciones y autoridades políticas concernidas" ha "fracasado" porque el Estado español y el gobierno francés no tenían "ningún interés especial en verificar incluso la autenticidad de la decisión".

Tras indicar que en aquel momento se podría haber verificado, ha señalado que no ha sido esa la "idea practicada" por el Gobierno central y, en este momento, se está "en otro modelo".

ALTURA DE MIRAS

En este sentido, ha reclamado "altura de miras, perspectiva y, en definitiva, no entorpecer". Egibar ha indicado que los autodenominados "artesanos de la paz" que son los que han comunicado que ETA estará desarmada el 8 de abril están requiriendo de "lo que puede ser una ayuda o asistencia institucional porque eso tiene que ser verificado".

"So estamos hablando de un proceso unilateral por parte de ETA, estamos todos deseando que sea un proceso definitivo, que sea completo y verificado. Por lo tanto, tiene que haber al otro lado alguna instancia judicial, alguna autoridad política que dé fe de todo ello", ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que, si se va a producir en suelo francés concierne, "en primera instancia", al Gobierno francés, pero "a nadie se le escapa que un compartir o exigir a otras instituciones como el Gobierno español, por lo menos, si ETA no ha acertado a desarmarse, que no prevalezca el principio de que los voy a desarmar yo, que es lo que ha pretendido el Gobierno español y francés durante tanto tiempo".

"Cuanto menos dejar hacer para que una autoridad verifique la operación, que sea en un acto único y que podamos definitivamente pasar página para lo que puede ser otro escenario", ha apuntado.

Egibar ha insistido en que el desarme se tiene que producir y espera que se haga "de forma segura, rápida, en un acto único" porque es un "capítulo importante". "Es posible que después alguien intente alumbrar una nueva figura, una ETA desarmada que, a los efectos, le quiera otorgar categoría política, yo creo que consistiría un clamoroso error si alguien intentara jugar con la figura de la ETA desarmada políticamente".

El dirigente jeltzale ha asegurado que el cierre ordenado de la violencia va a requerir de "muchos factores" y de la participación de muchas instancias "políticas y judiciales".

Por otra parte, ha indicado que ETA también tiene que entrar en una "vía de disolución programada" para que pueda "beneficiar" a otras cuestiones como la penitenciaria.

Por último, Egibar ha manifestado que los "brotes de violencia" que se están produciendo hay que "cortarlos de raíz" y ha recordado que ha "costado mucho abrazar en este país un proceso de paz o, cuando menos, un escenario de paz y convivencia".

"Si la apuesta estratégica es de calado, unilateral y definitiva, determinadas cuestiones no pueden ser despachadas diciendo que esto no coincide con la estrategias que tenemos que desarrollar a futuro, eso hay que cortarlo de raíz", ha concluido.