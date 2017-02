Eguiguren acusa a Estado y Gobierno central de ser "muy injustos" con los que han luchado contra el terrorismo

Critica que el PSOE tiene en el PNV su "sucursal en Euskadi" y reivindica un PSE-EE "más autónomo"

El expresidente del PSE-EE Jesús Eguiguren ha asegurado que el Estado español y el Gobierno central "de turno" han sido "muy injustos" con quienes han luchado contra el terrorismo en Euskadi y Navarra. A su juicio, este colectivo y sus hijos "tendrían que haber tenido algún tipo de reconocimiento" por parte del Estado.

El histórico socialista se ha pronunciado de esta forma tras recoger de manos de la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, uno de los I Premios Oroimen Hegoak de las Juventudes Socialistas de Euskadi, en un acto en el Palacio Miramar de San Sebastián, al que han acudido numerosos cargos y representantes del partido como el edil donostiarra Ernesto Gasco o el diputado foral de Cultura, Denis Itxaso, entre otros. También han sido reconocidos con estos galardones la Fundación Fernando Buesa y los ediles socialistas vascos por su labor en pro de la paz y la convivencia.

Eguiguren se ha mostrado "emocionado" por este premio, porque aunque, según ha dicho, actuó en todo momento "por obligación, y no hay nada que agradecer", ha confesado que ha tenido la sensación de encontrar "más agradecimiento fuera de mi gente que en mi gente".

El histórico socialista ha dedicado este galardón a las víctimas del terrorismo, en especial a "las invisibles". En este sentido, ha defendido que "el Estado, el Gobierno de turno, han sido muy injustos con los que en Euskadi hemos luchado contra el terrorismo". En este sentido, ha señalado que aunque la Ley de Víctimas del Terrorismo "es ejemplar" en comparación con las de otros países, en España "ha habido otras muchas víctimas que, a lo mejor no han sido asesinadas o no tienen un familiar asesinado, pero se han pasado la vida con un riesgo enorme".

"Se suele decir que España más que madre es una madrastra, y yo creo que, en este terreno de juego, con los que en Euskadi han luchado contra el terrorismo ha sido algo así", ha opinado.

Según ha recordado, "no ha habido ninguna resolución parlamentaria de agradecimiento" y excluyendo a las víctimas que han sufrido "el zarpazo de ETA", a los "cientos, miles de personas que han luchado contra el terrorismo, no se les ha dado ni las gracias". "Quiero dedicar este premio a todas esas víctimas que el Estado no ha querido tener en cuenta", ha incidido.

Por otro lado, tras la "denuncia de que el Estado no se ha portado bien en Euskadi y Navarra con quienes han resistido al terrorismo", y añadir que este colectivo y sus hijos "tendrían que haber tenido algún tipo de reconocimiento", Eguiguren ha destacado el "milagro" acontecido en Euskadi, donde "gente pacífica ha sido capaz de vencer a gente que utilizaba las armas" y ha recordado la figura de Fernando Buesa, socialista asesinado por ETA el 22 de febrero de 2000.

Asimismo, ha trasladado algunos "consejos" a las Juventudes Socialistas, a los que "toca construir una Euskadi en libertad", lo que "implica un cambio de mentalidad importante". "Se habla mucho de las consecuencias del conflicto, como si fueran los presos, el desarme; yo creo que van mucho más allá que todo eso, son que se ha impuesto una especie de pensamiento único en Euskadi, hay eslóganes y frases políticas que parece no puedes ir contra ellas", ha afirmado.

En este sentido, ha apuntado que los socialistas no han podido desarrollar "plenamente" sus ideas, ni "renovar plenamente" como un partido político "normal". "A las Juventudes os toca esa labor, construir Euskadi en libertad y para eso desquitaros de muchos tópicos del pasado", ha añadido.

A su juicio, los jóvenes socialistas tienen que apostar por un partido "más autónomo". "Que no nos diga el PSOE lo que tenemos que hacer", ha indicado. En este contexto, ha reivindicado un partido socialista vasco con "un marco de competencias y autonomía dentro del PSOE".

"Tendría que haber un pacto con el PSOE de integración en ese partido si se nos reconocen una serie de facultades", ha indicado. De lo contrario, "estaremos al albur de los que quieran los que mandan en Madrid o del PSOE en Madrid", ha dicho.

"PNV SUCURSAL DEL PSOE"

"Nos sentimos muy orgullosos del ser del PSOE , pero eso no quiere decir que nos tengan que ordenar lo que tenemos que hacer, entre otras cosas, porque el PSOE ya tiene una sucursal en Euskadi que no somos nosotros, es el PNV", ha afirmado.

Además, ha asegurado que "al PSOE le encanta pactar con el PNV, hablar con el PNV, darle cosas al PNV". "En cambio, al partido socialista, como somos del PSOE, parece que somos de segunda categoría", ha lamentado.

Ha negado que sus afirmaciones supongan "paranoias" y ha recordado, para respaldar sus argumentos, que "cuando Patxi López estuvo en el Gobierno, por detrás", el Gobierno socialista "pactaba con el PNV". "Somos vascos, pero tontos no somos", ha criticado.

"DERECHO A DECIDIR"

Eguiguren se ha referido también al derecho a decidir frente al cual "no hay que tener una actitud defensiva", tras apuntar que "Euskadi es una nación, porque los vascos lo quieren", a lo que ha añadido que "el no en política no sirve". "Y no me estoy metiendo con Pedro Sánchez", ha apuntado.

Además, ha opinado que "democracia es derecho a decidir" y "el derecho a decidir del pueblo vasco es el derecho a pactar con el Estado", por lo que "no nos tenemos que echar atrás ante esa consigna que se inventó" el exlehendakari Juan José Ibarretxe, porque "el derecho de autodeterminación sonaba mal". "El derecho a decisión no es nada si no se decide en base a unas leyes y a la democracia", ha señalado.

El expresidente del PSE-EE también ha abogado por dar "normalidad" a la "condición de españoles" de los vascos y a luchar "por la pluralidad", porque "ha terminado ETA, pero no ha terminado del todo el intento de uniformizar la cultura y la historia".

"INVOLUCIÓN"

Por otro lado se ha referido a la "involución" que, a su juicio, "está sufriendo en el terreno constitucional" en España, con "un miedo a la secesión" cuando "no existe ese peligro".

Al respecto, ha señalado que "cuanto más libre se sienta el vasco en España, más integrado se sentirá" y, por tanto, "no hay que caer en la trampa de las líneas rojas para pactar con los nacionalistas que se ha inventado la gente".

"Nosotros llevamos toda la vida pactando aquí con nacionalistas e independentistas y nadie ha dicho nada, todos los partidos en España han gobernado con los catalanes y nadie ha dicho nada", ha dicho, para considerar que es "una fórmula de integrar estas nacionalidades". Finalmente, ha llamado a las Juventudes Socialistas de Euskadi "a la rebeldía, a hacerse con el partido y construir el futuro".