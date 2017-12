Los miembros de la Ejecutiva del PSOE se desplazan a Daimiel (Ciudad Real) para una reunión interna

No participa la dirección castellano-manchega por tratarse de un encuentro de carácter reservado, aunque la federación estaba informada

El encuentro no figura en las previsiones que la formación avanza a diario a los medios de comunicación porque no se trata de una reunión formal de la Comisión Ejecutiva Federal, sino de una reunión de trabajo interna entre los miembros de la dirección socialista, incluido el secretario general, Pedro Sánchez, precisan las mismas fuentes.

La elección de Daimiel para celebrar el encuentro no está relacionado con la agenda de la reunión, ya que la cita no se ha previsto para tratar asuntos que afecten en particular a Castilla-La Mancha, confirman las fuentes consultadas. Así, no habrá rueda de prensa al final del encuentro ni tampoco está previsto en principio compartir documento alguno con la prensa.