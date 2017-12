La Ejecutiva del PSOE se reunió en Daimiel para hacer convivencia y puesta en común de su plan de trabajo

No ha participado la dirección castellano-manchega por tratarse de un encuentro de carácter reservado, aunque la federación estaba informada

El desplazamiento de los miembros de la Ejecutiva a Daimiel no figuraba en las previsiones que el partido avanza a diario a los medios de comunicación porque no se trataba de una reunión al uso de la Comisión Ejecutiva Federal, sino de una reunión de trabajo interna, explican a Europa Press desde la oficina de prensa de la formación.

El carácter reservado del encuentro explica también que a la reunión no haya acudido ningún miembro de la Ejecutiva del PSOE de Castilla-La Mancha, a diferencia de lo que ha ocurrido cuando la dirección del partido ha celebrado sus reuniones de dirección --las formales que van seguidas de una comparecencia ante la prensa-- en otros puntos del territorio español, como las citas recientemente celebradas en Valladolid y Valencia.

Sí se pensó en que el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, se acercara a saludar, pero finalmente no ha podido ser por cuestiones de agenda del dirigente regional.

La elección de Daimiel para celebrar el encuentro no guardaba relación con la agenda de la reunión, ya que la cita no estaba prevista para tratar asuntos que afecten en particular a Castilla-La Mancha, confirman las fuentes consultadas.