Elorza augura un Congreso del PSOE "sin grandes tensiones" porque hay que "enterrar el hacha de guerra"

El diputado del PSOE por Guipúzcoa Odón Elorza cree que el Congreso Federal que el PSOE celebrará los días 16, 17 y 18 de junio "va a ir razonablemente bien", sin "grandes tensiones", porque, tal como "ha decidido la militancia, hay que enterrar el hacha de guerra y tender puentes".

Además, ha asegurado que, aunque va a haber cambios de personas, de "funcionamiento de la democracia interna" y de posiciones políticas, no habrá venganzas ni castigos". "No va a haber con nadie el trato que a mí me han dispensado", ha asegurado.

Elorza ha realizado estas declaraciones a Europa Press cuando se reúnen entre este pasado miércoles y hoy las asambleas de agrupaciones locales en los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca para elegir a los delegados que irán al Congreso socialista, un total de 30 (16 por Vizcaya, 10 por Guipúzcoa y cuatro por Álava).

En el caso del territorio guipuzcoano, ha recordado que el mismo lunes acordó con el secretario general del PSE-EE de Guipúzcoa y consejero del Gobierno vasco, Iñaki Arriola, que se fuera en unas únicas listas de integración en coherencia con los resultados de las primarias del pasado domingo. De esta forma, en la cumbre del PSOE habrá seis delegados guipuzcoanos del sector de Patxi López, tres 'Sanchistas' --entre los que estará él-- y uno de respaldo a la candidatura de Susana Díaz.

A su juicio, los "razonable" es que se haya "un reparto proporcional", algo que se va a ver "en muchos sitios del país". "El resultado, además de sorprendente, ha sido muy claro. La militancia se ha expresado con rotundidad en las urnas el pasado domingo. Supongo que eso ha hecho pensar y ha rebajado los humos de una serie de dirigentes del PSOE que se las prometían felices, que pensaban que iban a barrer y que iban a tener un paseo triunfal", ha añadido.

Tras señalar que ha habido en el partido "una gran batalla de ideas, de posiciones estratégicas y de liderazgo", ha destacado que este capítulo "está visto para sentencia". "La militancia ya ha decidido el domingo que tenemos que enterrar el hacha de guerra y dedicarnos a tender puentes, a trabajar por la cohesión del partido, independientemente de que en el Congreso haya debate y votaciones sobre cuestiones estratégicas y posiciones políticas", ha indicado.

Por ello, considera que el Congreso se celebrará "sin grandes tensiones", y sin que haya "venganzas, rupturas ni radicalidad, como se aventuraba" durante estos pasados meses, "con independencia de que hay que hacer cambios, no solo de personas, sino también en el funcionamiento de la democracia interna del PSOE y también en posiciones políticas".

A su juicio, "no va a haber crispación, se va a llegar a acuerdos razonables y se va a trabajar mucho por parte de Pedro Sánchez y el equipo en la configuración de la Ejecutiva Federal y los órganos", con una posición de "no generar más daño y construir poco a poco la cohesión".

"NO HE TOCADO BALÓN"

Odón Elorza ha manifestado que, en todo caso, "nadie" va a poder decir que "le van a castigar y que va a haber venganza". "Yo ya sé lo que es eso y no se lo deseo a nadie. No va a haber con nadie el trato que a mí me han dispensado", ha señalado, en alusión a la actitud que ha mantenido el grupo socialista en el Congreso con él, desde que votara en contra de investidura de Mariano Rajoy.

Tras manifestar que está "harto de estar en el banquillo", ha asegurado que, en todo este tiempo, no ha "tocado balón". "No me dejan intervenir en el pleno, no me dejan intervenir en las comisiones y tengo bastantes iniciativas parlamentarias que me las han paralizado o rechazado", ha asegurado.