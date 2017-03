Elorza recuerda que Patxi López pudo votar no a Rajoy y le acusa de no haber sido "coherente"

El diputado del PSOE por Guipúzcoa y exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza, ha considerado que "alguien debería recordar a Patxi López que pudo votar no a Rajoy o renunciar al acta y no romper la unidad con la militancia", al tiempo que ha advertido de que el exlehendakari "no fue coherente".

En varios mensajes en su cuenta personal de Twitter, Elorza ha mostrado además su apoyo al acto que el también candidato a la Secretaría General, Pedro Sánchez, celebra este domingo en Cádiz y que, a su juicio, "ha de ser un paso más en la unidad de la militancia del PSOE". "Alguien debería recordar a Patxi que pudo votar no a Rajoy o renunciar al acta y no romper la unidad con la militancia", ha indicado, para añadir que López "no fue coherente".