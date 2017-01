Elorza cree que Sánchez también se presentará a las primarias del PSOE y deberá "converger" con la candidatura de López

Dice que no ve "rotundas diferencias" entre ambos, aunque cree que quien en su momento "se abstuvo no puede liderar la bandera del no"

El diputado por Gipuzkoa y exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza, ha considerado que el anterior secretario general del PSOE Pedro Sánchez también dará el paso para liderar la formación socialista y su candidatura deberá "converger" con la de Patxi López, al no haber "un espacio de rotundas diferencias" entre ambos. En una entrevista concedida a EITB, recogida por Europa Press, Elorza se ha referido al anuncio realizado el pasado sábado por el exlehendakari Patxi López de presentarse a las primarias del PSOE para dirigir su Secretaría General. Elorza ha indicado que el paso dado por López es "totalmente previsible" en función de algunas "declaraciones y gestos" realizados en las últimas fechas y ha advertido de que serán "los acontecimientos y contenidos de su propuesta" los que determinen "si es efectivamente una tercera vía o es otra cosa". El diputado vasco, que ha reconocido tener gran aprecio por López, ha afirmado que el exlehendakari le dijo en su momento "que no entraba en sus cálculos presentarse" a las primarias, pero "consideraba que era necesario para el PSOE una tercera vía". Por otro lado, ha reconocido que cree que Pedro Sánchez también "dará el paso" y se presentará a las primarias, aunque por el momento solo lo haya hecho López "con mucha rapidez y urgencia". SUSANA DÍAZ, TAMBIÉN "También está por ver si se va a presentar Susana Díaz, que yo creo que sí lo hará, y que también lo hará Pedro Sánchez, aunque no tengo la garantía. Desde mi punto de vista, eso es lo que se va a producir", ha indicado. A su juicio, si Sánchez se presenta con el "patrimonio político de haber sido coherente" y con "un programa radical de democracia interna y una concepción de España como Estado plurinacional", va a ser "mucha la militancia, los que no forman parte de las élites del partido, la que le siga y haga campaña en su favor por que hay ganas". En este sentido, ha criticado que el PSOE tiene ahora "sobre la mesa un poco de más de lo mismo", por lo que "es necesario el revulsivo de Sánchez". LANZAR LA CAMPAÑA Preguntado por si está organizado ya el lanzamiento de la campaña de Pedro Sánchez, Odón Elorza ha indicado que "si él quiere, está la cosa muy avanzada". "Esto es un movimiento de gentes de la base en el que también está Pérez Tapias. Es un movimiento plural y queremos que Sánchez se ponga al frente y lidere con un programa que consiga sumar e integrar. Soy optimista y quizá Pedro dé la campanada", ha añadido. Asimismo, ha indicado que si la candidatura de Sánchez "se formaliza" a lo largo de la presente semana buscará, "al final, sumar con Patxi López". "Deberán converger en un momento determinado", ha indicado, para añadir que "esas dos candidaturas no pueden confrontar hasta el final". "Hay diferencias, pero no veo un espacio de rotundas diferencias entre López y Sánchez. López deberá reflexionar bien sobre lo que ha hecho y deberán converger. Sánchez estaba con el no; yo vote no y otros se abstuvieron", ha indicado, para añadir que "quien se abstuvo no puede liderar la bandera del no".