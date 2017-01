Elorza alerta de la "operación de conchabeo" llevada a cabo por los "generales del aparato" para una candidatura única

El diputado del PSOE Odón Elorza ha alertado este lunes contra la "operación de conchabeo" llevada a cabo por los "Generales del aparato" en el seno de la formación para que haya una candidatura única y encumbrar a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, como nueva secretaria general del partido.

En un apunte en su blog titulado '¿Por qué no hablan de las grandes causas de la crisis del PSOE?', el diputado socialista por Guipúzcoa reclama una "autocrítica" que hasta ahora no ve en el partido y advierte de que la "histórica catarsis democrática" necesaria "no resultaría posible si se prioriza y fructifica un nuevo pacto de poder entre las élites, entre los Generales del aparato".

Así, alerta que la "esta operación de conchabeo" no significará "la unidad" de los socialistas y recalca que "una forzada" falta de concurrencia de candidaturas en las primarias "supondría un cierre en falso de la crisis del PSOE".

"De nuevo surge en su boca la expresión de evitar otro choque de trenes", lamenta el diputado vasco en relación a las últimas declaraciones de dirigentes socialistas en las que abogan por una candidatura única de cara al próximo Congreso del PSOE.

Este mismo lunes ha sido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien ha destacado que a él le gustaría que "hubiera una candidatura" única para liderar el partido, entre otras circunstancias porque de las dos últimas citas congresuales socialistas se ha salido "muy divididos" y "luego se ha consolidado esa división".

Ante esta postura, Elorza apuesta por una "autocrítica" que no ve para no volver a cometer los mismos errores mientras "algunos, como si hicieran un gran favor al PSOE, se cansan de repetir que no hay que mirar al pasado".

"Nada ni nadie puede suplantar la necesidad de un debate abierto, respetuoso y clarificador entre las diferentes candidaturas que participen en las Primarias. Esa es la vía democrática y el revulsivo de madurez política a seguir que nos permitirá iniciar la reconstrucción del PSOE y recuperar su credibilidad perdida. No hay atajos", defiende.