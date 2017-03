Elorza afirma que "para reconstruir la unidad del PSOE hace falta un proyecto que resitúe al partido en la izquierda"

El diputado socialista Odón Elorza ha afirmado que "para reconstruir la unidad del PSOE hace falta un proyecto que resitúe al partido en la izquierda" y que le permita "recuperar la credibilidad y la confianza perdida".

Elorza ha tomado parte, junto a uno de los redctores del proyecto de Pedro Sánchez a liderar el PSOE, en un acto de la plataforma de Guipúzcoa en apoyo al exsecretario general de los socialistas en Irun.

El diputado socialista ha incidido en que, "para reconstruir la unidad del PSOE, hace falta un proyecto que resitúe al partido en la izquierda, que sea bien acogido por la militancia, que permita recuperar la credibilidad y la confianza perdida al partido socialista" y, en concreto, "los millones de votos que se han ido del PSOE a la abstención o a Podemos".

En este sentido, ha sostenido que "la unidad se reconstruye en torno a un proyecto que atienda las demandas de la militancia para recuperar nuestra identidad, ser reconocibles, resituarnos en el espacio natural de la izquierda" y ser "una alternativa, con políticas diferenciadas, en lo económico, en lo fiscal, en lo social y en la defensa de la democracia respecto de las derechas".

Elorza ha señalado que las primarias deben de ser "una batalla de ideas democrática, sin descalificativos", y ha esperado que "los aparatos del partido socialista, también en Euskadi, sean neutrales" y que las direcciones del PSOE, a todos los niveles, "no influyan, no condicionen el voto de la militancia" y que "todos" tengan la posibilidad de "votar en libertad". "Esperamos que las primarias en el partido sean un ejercicio de libertad, sin ningún condicionante, sin ningún tipo de presiones", ha insistido.

Además, ha abogado por "la reconstrucción de la socialdemocracia en Europa", ya que "entró en crisis hace ya 30 años", y así "se ha evidenciado" en las últimas elecciones generales de Holanda, para que "dé respuesta a los nuevos desafíos del siglo XXI de un mundo global, complejo, interdependiente, con problemas de desigualdad crecientes por las políticas neoliberales, cómo afrontar el cambio climático y las nuevas migraciones o la digitalización de la economía".

Escudero también ha confiado en que el debate de las primarias socialistas sea "un debate de proyectos políticos", porque "eso es lo que necesita el PSOE". Además, ha afirmado se juegan "dos alternativas" en estas primarias, aunque "todavía la de Susana Díaz no la conocemos". "Nosotros pensamos que la socialdemocracia y el socialismo democrático tiene que hacer una cierta autocrítica del pasado, y otros piensan que no es necesario, que no existe una crisis de la socialdemocracia, y que el problema se resuelve con un nuevo liderazgo", ha señalado.

"LÓPEZ NO SE PRONUNCIA"

Frente a ello ha defendido que eso "no es verdad", y es preciso que "se resuelve con un nuevo liderazgo y un nuevo proyecto político". "Desafortunadamente, la posición de Patxi López es ni una ni otra, no se pronuncia", ha opinado.

"Nosotros pensamos que las grandes alianzas entre la derecha y la izquierda no llevan a ningún sitio, otros piensan que es el modo de proceder; una vez más Patxi López no se pronuncia, ni en un sentido, ni en otro", ha afirmado, para añadir que quienes apoyan a Sánchez creen que se necesita "un partido nuevo, abierto, no endogámico después de la quiebra que ha habido" y que "hay que reconstruirlo en este momento".

"Otros piensan que eso no es necesario y que con un nuevo liderazgo resolvemos los problemas de partido y, una vez más, López no se pronuncia", ha incidido. En este contexto, ha señalado que le da la impresión de que "no hay espacio para una tercera vía en el debate que tenemos por delante".