Elsa Artadi, que dirige la campaña de Puigdemont, era "la chica" a la que los hombres de Junqueras querían "torear"

"Si la decimos la verdad estamos muertos", aseguró el secretario de Hacienda a un asesor del exvicepresidente

Elsa Artadi, quien ha sido designada por Carles Puigdemont para dirigir la campaña electoral de Junts per Cat a las elecciones del próximo 21 de diciembre, era "la chica" a la que los hombres de Junqueras querían "torear", según una conversación grabada por la Guardia Civil entre el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó y uno de los asesores del exvicepresidente de la Generalitat. En esa grabación, el primero asegura a su interlocutor: "Si la decimos la verdad estamos muertos".

En ese momento, la Guardia Civil explica en el informe que se trata de una persona llamada Elsa, pero no precisa que fuera Elsa Artadi, la coordinadora de las consejerías, que ahora ha sido nombrada por Carles Puigdemont como la jefa de la campaña electoral para el 21 de diciembre y número 10 de la lista por Barcelona de Junts per Cat.

El secretario de Hacienda le confiesa a Muto que "el patio" está "muy verde" y que no tienen "capacidad" para declarar la independencia en octubre porque no tienen ni control de aduanas, ni banco central... Es en ese momento cuando Salvadó asegura que "cualquiera con dos dedos de cerebro lo sabe" que no están preparados para declarar la independencia.