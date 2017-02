EnComúPodem pide el apoyo de la Eurocámara para "un referéndum con garantías" y critica falta de nitidez del Govern

Domènech carga contra el Gobierno del PP, al que acusa de intentar "apagar un fuego con la nada o con gasolina"

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech, ha defendido su visita a la Eurocámara este martes para tejer alianzas y recabar el apoyo en Europa para "un referéndum con garantías" en Cataluña y ha criticado que el Gobierno catalán no envíe un mensaje "nítido" al respecto.

"No ha sido este el mensaje nítido y claro que se ha dado desde la mayoría gubernamental de Cataluña porque se ha pasado de la posibilidad de primero el derecho a decidir, después una declaración unilateral o consecución de un Estado independiente. El mecanismo no estaba muy claro y, ahora, ha vuelto al derecho a decidir", ha afeado en rueda de prensa en la Eurocámara, junto con el eurodiputado de ICV, Ernest Urtasun, que ha facilitado su visita y contactos.

Domènech se reunirá con los vicepresidentes del Parlamento Europeo Dimitros Papadimoulis (Syriza) y Ulrike Lunacek (Verdes-ALE), y los eurodiputados Ska Keller (Verdes-ALE), Emmanuel Maurel, Sergio Coferatti, Elly Schlei (S&D), Marisa Matias y Curzio Maltese (GUE-NGL).

El portavoz de En Comú Podem ha defendido el objetivo de lograr "la consecución del derecho a decidir" de los ciudadanos de Cataluña, pero ha avisado de que se necesitan tres garantías básicas" para la consulta, que pasan por la interpelación de "la mayoría" de Cataluña, que tenga "efectos jurídicos" y "que tenga reconocimiento". "Una pieza clave evidentemente es el reconocimiento internacional", ha explicado.

"La consecución de este derecho implica mucho trabajo, muchas luchas. Sólo se podrá dar en la medida en que seamos capaces de establecer alianzas continuadas a nivel internacional", un trabajo que compete tanto a la Generalitat de Cataluña como a todas las fuerzas políticas a favor del derecho a decidir, ha explicado.

"La Generalitat de Cataluña tiene que trabajar en esta línea si realmente se quiere tener un referéndum con garantías", ha asegurado.

Al ser preguntado si cree que la falta de apoyo de las instituciones europeas al derecho a decidir de Cataluña se debe más a presiones del Gobierno o a retos en Europa como el 'Brexit', Domènech ha dejado claro que el hecho de que el escenario en Europa "no sea ahora mismo un escenario excesivamente propicio no puede justificar una dejación de un trabajo", para buscar dichas alianzas a favor de una consulta con "garantías".

"La propia presión del Estado español es pública y notoria", ha admitido, al tiempo que ha reconocido que también "están presentes" los "grandes retos" actuales de Europa como el Brexit, la crisis de refugiados y también "el ascenso de los movimientos de extrema derecha".

"Este es un trabajo que tenemos que hacer. No se consuma ni se soluciona con esta rueda de prensa de hoy, ni con los encuentros que tendremos hoy, ni viniendo a Europa a hacer una conferencia", ha insistido sin embargo, recalcando que se trata de "no rendirse nunca" y "trabajar desde las convicciones y sobre todo desde los mensajes y las apuestas claras".

"No desde las múltiples hojas de ruta interseccionadas", ha remachado. "Creo que la defensa del derecho a decidir en la creación de una Europa de los pueblos es un mensaje que se inscribe en un proyecto político mucho más comprensible, en términos europeos", ha precisado.

Domènech ha rechazado comprometerse con plazos para celebrar una consulta con garantías y si cree que es posible este año. "No soy profeta, soy historiador", ha ironizado.

"Nosotros no trabajamos con calendarios. Eso en todo caso forma parte de un compromiso de otras fuerzas políticas", ha recordado, dejando claro que desde su partido "nunca" ponen "plazo a la democracia". "Puede ser este año u otro, no sé", ha remachado. "Si en septiembre del 2017 hay un referéndum, estaremos", ha insistido.

"Nosotros estamos en un referéndum, no en un 9N Plus, un referéndum que cumpla todas las garantías", ha remachado.

CRÍTICAS AL GOBIERNO DEL PP

Eso sí, ha cargado contra el Gobierno del Partido Popular por su "intento o bien de apagar un fuego con la nada o cuando no es con la nada es con gasolina" y ha considerado que la "operación de diálogo casi fracasada" desde su anuncio, pilotada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría con el Gobierno catalán. "No tiene estrategia, no tiene objetivo, no tiene proyecto", ha remachado.

Domènech ha avisado de que en momento de "excepcionalidad" como los que se viven hoy en Cataluña se necesita "flexibilidad e imaginación" y no esconderse "tras la interpretación de la norma". "Cuando se esconden demasiado tiempo acaban por cargarse la misma legitimidad de la norma, que es lo que estamos viviendo ahora mismo", ha criticado, insistiendo en que "el Estado tendrá que plantearse, de una vez, si tiene algún proyecto para Cataluña y para todo el Estado, más allá de mantener el poder".

En este contexto de bloqueo, preguntado si su partido se desmarcaría de una consulta sin el aval del Gobierno o cuenta con un plan B, Doménech ha insistido en que están "dispuestos a hablar de cualquier propuesta que sea un referéndum", insistiendo en que el Pacto Nacional por el Referéndum habla de "un referéndum acordado" pero ha evitado ir más allá.

"No me gustaría, porque además creo que este trabajo que tenemos que hacer para conseguir efectivamente el referéndum, si lo vamos construyendo a golpes de titular de futuribles que no han pasado, estamos desmoralizando la propia defensa del derecho a decidir", ha remachado.

Además, ha recordado que "muchas de las decisiones" las tomarán el partido en su Asamblea Constituyente en abril. "En un mes tendremos algún tipo de decisión sobre esto", ha explicado. "Vamos a hacer una propuesta de cómo queremos que sea esa nueva Cataluña y cómo la queremos construir", ha dicho, insistiendo en que su partido prefiere esta lógica en lugar de "primero referéndum, y después todo lo demás".