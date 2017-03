Equo pide a Susana Díaz que convoque elecciones si es elegida secretaria general del PSOE

Tras el anuncio de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de optar a las primarias a la Secretaría General del PSOE, Equo Andalucía (Equo-A) ha exigido este domingo a la presidenta andaluza que, en caso de resultar elegida, "dimita de su cargo y convoque elecciones, al objeto de evitar que sea una persona impuesta a dedo quien ocupe la Presidencia de la Junta de Andalucía".

En una nota, la coportavoz andaluza de Equo-A Carmen Molina ha señalado que "Susana Díaz no debe seguir en el cargo, pero tampoco se debe permitir que vuelvan a imponer a un presidente o presidenta que no haya sido elegido en las urnas". Asimismo, ha reivindicado "una presidenta a jornada completa para la región andaluza".

De este modo, desde Equo-A han reprochado a Díaz que en los últimos tiempos haya dedicado "más atención a su propia carrera política que a los problemas de los andaluces", que "vienen soportando a una presidenta centrada en 'coser' su partido pero impasible ante una cifra de desempleo que se mantiene en niveles escandalosos, por ejemplo".

Para la formación verde, en los últimos meses en Andalucía "la población se anda sumergida en una suerte de campaña electoral en la que Díaz se ha esmerado por parecer la candidata más fuerte para su partido, pero no la mejor presidenta para Andalucía", ha indicado Molina.

"Sus ambiciones personales son lícitas, pero el Gobierno de la Junta no es un escaparate ni el estrado desde el que venderse a nivel nacional, sino que es la herramienta para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía andaluza, cuyo bienestar sin embargo parece la última preocupación de Susana Díaz", ha continuado.

Por ello, el partido verde ha reclamado a la presidenta que, en caso de ser elegida por la militancia de su partido, convoque nuevas elecciones y "permita a los andaluces decidir su futuro de manera consciente" toda vez que "la carrera que emprendería Díaz no es compatible con trabajar por Andalucía tal y como esta tierra requiere y merece; y porque no sería justo que se impusiese en la Presidencia a alguien que no haya sido elegido en las urnas", ha insistido por su parte el también coportavoz andaluz, Francisco Sánchez, que ha hecho un llamamiento al resto de formaciones políticas a reclamar esto mismo a la presidenta de la Junta.

"Cabe esperar que Ciudadanos no se alinee en esto también junto a los socialistas", ha remarcado Sánchez, recordando que el PSOE gobierna en Andalucía sin mayoría absoluta, por lo que el resto de grupos con representación parlamentaria, "especialmente Ciudadanos, apoyo imprescindible hasta ahora, tienen en su mano impedir que se consume lo que sería una falta de respeto a esta tierra, bien por seguir en la Presidencia quien ya ha demostrado que tiene otros intereses, bien por permitir que se coloque a quien no ha sido elegido por la ciudadanía".