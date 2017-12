Erkoreka dice que el Constitucional aplica "un pequeño artículo 155" cada vez que estudia conflictos competenciales

Cree que no hay "desconocimiento" tras las críticas de Cifuentes, sino "un intento de esconder" las medidas fiscales aplicadas en Madrid

En una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, el portavoz del Ejecutivo autónomo ha reconocido que es cierto que el autogobierno vasco tiene una característica única como es el Concierto Económico, que "no tiene igual en ningún sitio", porque "fue creado aquí en 1878 y desde entonces se ha desarrollado aquí.

Así, ha criticado que se cite el artículo 155 de la Constitución "como amenazando que está en vigor para todo el mundo", aunque ha indicado que "no es la primera vez que lo escuchamos", ya que, según ha dicho, "ya hemos oído a otros en el PP y en el Gobierno con mensajes parecidos".

De esta forma, el portavoz del Gobierno Vasco ha afirmado que "para nosotros no es nuevo que se pueden tomar medidas de excepción y que amenacen con que, aunque hasta ahora no se ha utilizado, ahora está ahí" el artículo 155.

"Pero nuestro problema de fondo hasta ahora ha sido ese, que, año tras año, han reducido y erosionado nuestras competencias, día a día, a través de numerosas sentencias, y, aunque sin aplicar el artículo 155, que han recortado mucho nuestras competencias y nuestro autogobierno. Eso a mi me preocupa más que lo otro", ha apuntado.

Por otro lado, Josu Erkoreka ha afirmado que no cree que haya "desconocimiento" en las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en las que denunciaba que Euskadi y Navarra no aportan a la solidaridad con el resto del Estado, sino "quizás un intento de esconder" que en la Comunidad de Madrid "nadie paga el Impuesto de Sociedades" porque "prácticamente ha desaparecido", mientras que "en el resto de territorios" si se paga.

"Se hacen declaraciones y cada uno sabe por qué las hace. No creo que detrás (de las declaraciones de Cifuentes) exista desconocimiento, porque ya le darían información al respecto. Es la presidenta de Madrid, y en Madrid se han tomado numerosas medidas fiscales que están cuestionadas en otras comunidades autónomas, con el objeto de atraer a gente con dinero. Por ejemplo, el Impuesto de Sociedades prácticamente ha desaparecido, porque se ha impuesto una bonificación de en torno al 95% y ya nadie paga allí el Impuesto de Sociedades, mientras que en el resto de territorios si. Quizás haría esas declaraciones para esconder eso", ha reiterado.

En este sentido, ha manifestado que hace suyas las declaraciones del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que ha dicho que las negociaciones sobre presupuestos entre el Gobierno central y el partido nacionalista no han comenzado, y que las cuentas vascas "seguramente estarán aprobadas para el viernes de la próxima semana y listas para ponerlas en marcha a comienzos del próximo año".

Erkoreka ha destacado que los presupuestos en Euskadi han sido "fruto de una negociación" y que, cuando son así, "no son de nadie". "Hay tres partidos detrás y todos han hecho su aportación. No voy a negar que la mayor parte del Gobierno es responsabilidad del PNV y que, por lo tanto, nuestro peso es mayor que la aportación realizada por las Consejerías del PSE o la que ha podido hacer el PP desde el Parlamento. Pero, teniendo en cuenta que han sido unos presupuestos fruto del diálogo, de la negociación y del acuerdo, no son de nadie. En cierta medida, son de todos y nadie puede apropiárselos", ha asegurado.