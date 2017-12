Erkoreka dice al PP que las transferencias a Euskadi tienen que materializarse "haya o no Presupuestos en España"

Reclama la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social y afirma que "no quebrará el sistema" sino que lo "respetará"

El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha emplazado al Ejecutivo de Mariano Rajoy a hacer efectivas las transferencias a Euskadi las competencias pendientes "haya o no Presupuestos en España" con el objetivo de que el Estatuto de Gernika "se cumpla definitivamente". Además, ha reclamado la transferencia de la gestión económica de la Seguridad y ha asegurado que "no quebrará el sistema", sino que lo "respetará".

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Erkoreka ha indicado, "con independencia de que haya o no Presupuestos en España, con independencia de que el Gobierno central entable o no negociaciones con los grupos parlamentarios en general y con el grupo parlamentario vasco en particular para alcanzar acuerdos en torno al Presupuesto, con independencia de la dinámica gubermental y parlamentaria que se pueda producir en las Cortes Generales, los acuerdos en torno a las transferencias pendientes tienen que producirse".