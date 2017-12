Erkoreka afirma que Bilbao es una ciudad "segura" y cree que no hay "motivo de alarma" por hechos "excepcionales"

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que Bilbao es una ciudad "segura" y cree que no hay "motivo de alarma" porque en los últimos días se hayan producido hechos "excepcionales", como el crimen de Ibon Urrengoetxea, que falleció en la madrugada del pasado 23 de diciembre tras ser atacado a golpes por dos individuos que le robaron la cartera, o la agresión grupal un día antes en el metro a dos jóvenes, uno de los cuales perdió la visión de un ojo.

En este sentido, ha señalado que sucesos como éstos han "sorprendido negativamente a todos" por "los términos" en los que han ocurrido "y en estos días" de vacaciones navideñas. "No vamos a convertir la excepción en regla y no vamos a precipitarnos en lanzar temores y sospechas en relación a algo que no es la experiencia cotidiana de los residentes en Bilbao", ha añadido.