Erkoreka pide compartimentos estancos de negociación para no subordinar el cumplimiento del Estatuto al apoyo al PGE

El consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno y portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha reclamado "compartimentos estancos, diferenciados y disociados" de negociación, con el objetivo de que se evite "subordinar" el cumplimiento del Estatuto de Gernika a un hipotético apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Tras asegurar que esta es una situación que se debe denunciar, ha advertido de que el Gobierno vasco no tiene un "planteamiento caprichoso". "Lo que no puede ser es que estemos per sécula seculorum con una ley estatutaria vigente, pero que no se aplica porque no le interesa al Gobierno de turno", ha indicado.