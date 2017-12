Ernest Maragall (ERC): "Iceta y Ros son un caballo de Troya del Estado en Cataluña"

El candidato número 13 de ERC, Ernest Maragall, ha cargado este viernes contra el líder y contra el presidente del PSC, partido en el que militó: "Miquel Iceta y Àngel Ros son hoy por hoy un auténtico caballo de Troya del Estado en Cataluña".

Maragall se reivindica como socialista aunque ya no forme parte del PSC, y ha pedido perdón a los leridanos en nombre de Iceta y Ros por el traslado de los bienes: "Algún socialista tenía que pediros perdón, porque me temo que los que tendrían que hacerlo no lo harán".