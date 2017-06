Errejón, a Cifuentes: "Ojo con los nervios y la agresividad porque quedan 2 años y a este ritmo no llegas a 2019"

El diputado nacional Íñigo Errejón ha advertido este domingo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que tenga "ojo con el nerviosismo y la agresividad" que a su juicio demostró en la sesión extraordinaria del viernes en la comisión de investigación sobre corrupción política porque "a este ritmo no llega a 2019".

"Ha pasado solo un mes, ha hecho falta solo un mes, un mes desde que nos concentrábamos en la plaza del Reina Sofía para decir que Madrid se levanta, que había alternativa para todos los madrileños, que no íbamos a bajar los brazos, que íbamos a sembrar una posibilidad de futuro que vamos a recoger más pronto que tarde. Un mes y Cifuentes se ha convertido en Aguirre, nerviosa y ofendiendo a los madrileños, diciendo que hacer nuestro trabajo es la Inquisición. No es la Inquisición, es simple y llanamente hacer nuestro trabajo, preguntar dónde está nuestro dinero y preguntar que van a hacer ustedes para que nuestro dinero deje de irse al lodazal y pantanal en el que han convertido la Comunidad de Madrid", ha apostillado.

"Cuando un partido permanece en el poder no para hacer nada para los madrileños, no para hacer un plan de empleo para parados de larga duración, para una industrialización inteligente, no para proteger nuestros hospitales y dar un salto cualitativa en nuestra Educación, no para dar un salto cualitativo en Educación, no para pagar la Dependencia; sino para mantenerse a salvo de los jueces, es necesaria la moción de censura por salud e higiene democrática. Y no sólo una moción de Podemos, sino de todos los ciudadanos que estamos orgullosos de ser madrileños tenemos que soltar lastre y enseñarle la puerta de salida porque esta región se merece algo mejor", ha esgrimido.