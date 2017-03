Errejón se estrena hoy como portavoz de la Comisión Constitucional en sustitución de un diputado de En Comú

El exportavoz de Podemos en el Congreso y actual secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político, Íñigo Errejón, se estrena este miércoles como portavoz en la Comisión Constitucional, en sustitución del secretario general, Pablo Iglesias, que se mantiene como vocal.

La entrada de Errejón en esta comisión, que se reúne a las cuatro de la tarde de este miércoles, conlleva la salida del diputado de En Comú Podem, Raimundo Viejo. El puesto que ocupaba el parlamentario catalán en la Mesa de este órgano como secretario segundo será ahora asumido por el portavoz de En Marea, Antón Gómez Reino, que ya era vocal de esta comisión, según han confirmado a Europa Press fuentes del grupo parlamentario.

El cambio en la Comisión Constitucional forma parte de las modificaciones que la nueva dirección de Podemos realizó tras su segunda Asamblea Ciudadana de Vistalegre II. Así, como compensación por dejar la portavocía titular del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Iglesias cedió a Errejón la portavocía en una comisión que el partido morado, férreo defensor de una reforma constitucional de calado, considera clave.

Sin embargo, dado que Errejón no era siquiera vocal de este órgano, su entrada ha obligado a salir a uno de los diputados inscritos a la Comisión. Finalmente el elegido ha sido Viejo, miembro de Podemos en Cataluña y afín al ex número dos del partido. De hecho, el parlamentario catalán era uno de los miembros de la lista con la que Errejón compitió en Vistalegre II, pero no resultó elegido para formar parte de la nueva dirección.

Errejón se une así al grupo de Unidos Podemos en esta comisión, que cuenta con siete escaños. Allí están el propio Iglesias, que sigue como vocal; el portavoz de Comú Podem y portavoz adjunto de la comisión, Xavier Domènech; la exsecretaria de Análisis Político y Social de Podemos Carolina Bescansa (vocal); el dirigente 'morado' Manolo Monereo (vocal); el diputado de IU Ricardo Sixto (vocal); y el citado Gómez-Reino, de En Marea.