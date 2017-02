Errejón recrimina a Iglesias su proposición: "El Ayuntamiento de Madrid no es una parada en boxes para poner a nadie"

Pide afrontar la nueva etapa tras Vistalegre "sin revanchas y sin sectarismos", ni mandatos "de rodillo ni de apartar"

El secretario político de Podemos y líder del equipo 'Recuperar la Ilusión', Íñigo Errejón, ha avisado este martes al secretario general, Pablo Iglesias, de que el Ayuntamiento de Madrid "no es una parada en boxes para poner a nadie", después de darse a conocer que el líder le planteó postularse como candidato en las próximas elecciones municipales o autonómicas en Madrid, como forma de evitar la confrontación en la Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre II de este fin de semana.

"La Asamblea Ciudadana de Podemos no es un intercambio de cromos, y muchos menos un intercambio de cromos que no son nuestros. Hay que tener respeto a las candidaturas municipalistas y a los compañeros que lo están haciendo muy bien en el Ayuntamiento de Madrid. Lo que nos debemos es un debate político de altura entre compañeros. El Ayuntamiento de Madrid no es una parada en boxes para poner a nadie", ha asegurado en declaraciones a los medios.

Aunque Errejón ha confirmado que Iglesias le comentó esta oferta, ha asegurado que, en todo caso, esa hipotética candidatura es "una opinión" del líder, ya que "uno no puede ofrecer unas cosas que no son de Podemos y que le pertenecen a un proceso de candidatura municipalista". "Hay que tener un enorme respeto", ha enfatizado.

El secretario Político también ha reivindicado la necesidad de que, independientemente del resultado, Vistalegre II se cierre "con un mandato de pluralidad y de integración" y no de "rodillo ni de apartar" porque "no sobra nadie". "La única gestión que nos permite salir más fortalecidos para poder conformar al día siguiente una alternativa de gobierno es una que cuente con todos los compañeros, sin revanchas y sin sectarismos", ha defendido.

AVISA: "ALGUNAS DE LAS MEJORES CABEZAS ESTÁN QUEDADO APARTADAS"

En esta línea, ha lamentado que "algunas de las mejores cabezas que han estado desde el principio en Podemos", como el cofundador Luis Alegre, "hayan ido quedando apartadas", tal y como denunció el exdirigente en un artículo el pasado domingo. "No es buena noticia que haya algunos compañeros que desde primera hora han sido imprescindibles y que en los últimos días hayan dado pasos hacia atrás y estén expresando críticas. Hay que reflexionar que cosas se han hecho bien", ha afirmado.

Errejón ha aprovechado su comparecencia para destacar, precisamente, que su equipo de 'Recuperar la Ilusión' está conformado por quienes "protagonizaron las estrategias políticas y las campañas electorales" que han permitido a Podemos llegar hasta donde está. "Uno equipo del que Podemos no se puede permitir prescindir", ha apostillado.

"Nuestra mejor contribución al cambio es la autonomía morada, el equipo imprescindible que nos ha permitido llegar hasta aquí y hacer nuestras tareas, hacernos útiles desde ya", ha afirmado, al tiempo que ha destacado que el "estancamiento" que se refleja en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) también demuestra, a su juicio, que la estrategia que proponen en 'Recuperar la Ilusión' es la acertada.

"Si el CIS muestra una situación de estancamiento y relativa parálisis es que hace falta más que nunca un Podemos que recupere la iniciativa y la voluntad de mayorías", ha defendido. "El CIS demuestra que hay condiciones para el cambio, pero eso no va a venir por los errores de otras fuerzas, sino porque recuperemos la iniciativa y la voluntad de ser una fuerza de mayorías para ganar. Esa es la ilusión que trajo a mucha gente hasta aquí y la que hay que recuperar en el debate interno", ha reclamado.

NIEGA QUE SU CAMPAÑA 'RECUPERA EL MORADO' PRETENDA SER UN ATAQUE A IU

Eso sí, ha aclarado que su convicción de que Podemos debe mantener su "autonomía morada" no es en modo alguno "ningún ataque a ninguna fuerza" sino una "declaración de intenciones". "Máximo respeto a todas las formaciones políticas y en particular a las aliadas", ha asegurado, al ser preguntado por el malestar manifestado por el líder de IU, Alberto Garzón, a raíz de la última campaña que ha lanzado 'Recuperar la Ilusión' en las redes sociales para pedir el voto, con lemas como 'Recupera el morado' y 'Ni el PSOE, ni IU'.

"Lo que algunos creemos es que la única forma de retomar la iniciativa es retomar las banderas del podemos original, retomar el morado, la transversalidad, la voluntad inequívoca de mayoría, no de convencer solo a los que comparten una etiqueta sino de mayorías de sentido común, y en ese sentido, desde el máximo respeto a todas las otras fuerzas y en particular a las aliadas, creemos que nos debemos un debate que tiene que ser morado", ha reafirmado.