Errejón pide un Podemos "que se sacuda los complejos de la izquierda" y lidere pactos para "arrinconar" al Gobierno

Lanza su campaña con un cartel en el que aparece abrazado a Iglesias: "Nos podéis tener a todos"

El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha lanzado este sábado su campaña para el congreso de Vistalegre con un llamamiento "que se sacuda los complejos de la izquierda tradicional de los noventa" y que, de manera "urgente" arranque "victorias concretas" y "arrincone" a Gobierno del PP al que ha acusado de "maltratar" a los ciudadanos y ser "ineficaz" pero "débil".

Ante más de 750 personas en el cine Palafox de Madrid, Errejón ha propuesto a su partido a "liderar" cuatro grandes acuerdos de país: por la transición energética y un nuevo modelo productivo, por un pacto intergeneracional que acabe con la precariedad -que es lo "insostenible" y no las pensiones de los mayores-- y por un modelo territorial que sea consciente de que no hay más pegamento que "la libre voluntad de los pueblos": "Que los pueblos decidan".

El cuarto acuerdo es contra los "vientos del odio" representados por Donald Trump en Estados Unidos o Marine Le Pen en Francia. "Si hoy podemos decir orgullosos en España 'No pasarán' es porque estamos construyendo una fuerza política popular y democrática", ha remarcado.

Pero además, ha llamado a "arrancar al Gobierno victorias concretas" como la derogación de la reforma laboral o la 'ley mordaza'. Y ha atacado al PP subrayando que "acumula tantos casos de corrupción que empieza a tener un solo caso, el caso PP, el caso mafia".

Errejón ha insistido en su tesis de apostar por un Podemos que no "se atrinchere", no se "fortifique", en los ya convencidos, que no pida carnets de izquierda que y no caiga en el error de la izquierda tradicional de "regañar" a los votantes, sino que opte por la "transversalidad", que demuestre que pueda gobernar y que se dedique a ampliar derechos también a quienes no les votan.

LOS PRIVILEGIADOS QUIEREN UN "PODEMOS ESTRECHO"

Es más, ha avisado de que ese Podemos "endurecido", y "estrecho, que pida carnets y que sólo proteste", es el que quieren sus adversarios, los "poderosos" y los "privilegiados". El Podemos que les da más miedo, ha abundado, es el "transversal, popular, patriótico, que permite a "los de abajo" pasar de "denunciar" a construir "un orden alternativo".

Entre aplausos del público, ha remarcado que hay siete millones de españoles que votaron al PP, cinco al PSOE y tres a Ciudadanos, y "no todos ellos son Ibex 35". "Esa gente es nuestro pueblo --ha proclamado-- con ellos hay que construir la posibilidad del cambio".

NO SE JUEGA A "CARA O CRUZ"

El acto ha estado presidido por un cartel que mostraba a Errejón enlazado con el secretario general del partido, Pablo Iglesias, en un intento de reforzar la idea del "tándem" y frente a lo que considera un intento de la candidatura de Iglesias de plantear el proceso congresual como un "plebiscito" en torno a la figura de Iglesias. "El partido no se puede jugar permanentemente a cara o cruz", ha remarcado.

Por eso, ha pedido, ha pedido a sus partidarios que tengan paciencia en la semana que resta hasta Vistalegre y que no digan "nada que dificulte que el día después" todos puedan estar juntos, porque esa unidad es "imprescindible" para no dar una "alegría" a los adversarios. Ese es el mensaje que ha repetido también a las más de 200 personas que se han quedado fuera, antes de empezar al acto.

Errejón se ha hecho entrevistar en un sofá 'chester' blanco y ha conducido la otra mitad del acto en una silla alta a modo de 'club de la comedia', pero a ratos ha elevado el tono, en particular para cargar contra el PP y también para arengar a los suyos a empezar "a ganar ya las elecciones de 2020", sin esperar a que se abran las urnas o a que llegue otra "tormenta".

Para el dirigente 'morado', el motor más poderoso para movilizar a la gente es la ilusión y el transmitirles la idea de que "no tendrán que volver a votar con la nariz tapada". Es ahora, ha dicho, cuando tienen que convencer a la gente de que ha sido útil votar a Podemos y de que están en condiciones de ganar y gobernar y no permanecer tres años "atrincherados".

"No es verdad que la gente se moviliza cuando todo está perdido y todo está fatal, o porque los de arriba son unos canallas, la gente se moviliza cuando están convencidos de que las cosas se pueden transformar, por eso no nacimos diciendo 'todo está fatal' sino "sí se puede", ha dicho, reiterando un eslogan que el público ha coreado una docena de veces a lo largo del acto -con más signos de victoria que puños en alto--.

En esa idea ha abundado la número dos de su lista, Rita Maestre: "Podemos nació impugnando esa teoría de que tenemos que quedarnos fuera de las instituciones e intentar cambiar desde fuera". "Las instituciones son de todos, nacimos exactamente para esto y no tiene sentido que empecemos a renunciar, a dar pasos atrás, a decir que las instituciones no sirven para mucho", ha dicho la también portavoz del Ayuntamiento de Madrid, una de las más aplaudidas junto a Pablo Bustinduy -del que Errejón ha hablado como potencial ministro de Exteriores-- y los actores Rosana Pastor y Pepe Viyuela.

Errejón ha utilizado la parte del acto en formato entrevista -a cargo de la videobloguera Marta Flich-- para responder a algunas de las acusaciones del equipo de Iglesias y, por ejemplo dejar claro que él no quería votar sí "al acuerdo Ciudadanos-PSOE cuyo autor intelectual era Albert Rivera-- y ha dejado claro que su secretario general es Iglesias.

De hecho, preguntado cómo convencerá a Iglesias de que siga en su puesto si en Vistalegre ganasen sus propuestas, ha respondido que lo primero sería lanzar un "mensaje de tranquilidad, de responsabilidad" y, en el "remotísimo caso de que se diese una contradicción, un intento de choque de trenes" él pondría su cargo a disposición de la organización". "Ni hablar", le ha respondido una voz desde el patio de butacas.